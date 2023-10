Britney Spears explica la razón por la que se rapó: ‘Eran mis formas de responder’

“Desde que era adolescente... me decían lo que pensaban de mi cuerpo”, explicó la cantante Britney Spears en relación con las razones por las cuales tomó una de las decisiones más recordada de su carrera: rapar su cabeza en 2007.

Britney Spears, quien recientemente se separó de su exesposo Sam Asghari, es una de las cantantes más populares de inicios de los 2000. Es conocida por sencillos como ‘Toxic’, ‘Oops!...I Did It Again’, ‘Baby one more time’, entre otros.

A mediados de julio de este año, se reveló el próximo lanzamiento de su libro llamado The Woman In Me, en el que Spears se sincera sobre los obstáculos que enfrentó en su vida personal y laboral, que saldrá a la venta el 24 de octubre.

Britney Spears está a punto de compartir un libro con sus memorias. (Instagram/@britneyspears)

¿Qué fue lo que le pasó a Britney Spears en 2007?

En 2007, Britney Spears estaba en uno de los puntos más populares de su carrera artística, ya que lanzó uno de sus álbumes más reconocidos: Blackout.

Sin embargo, la intérprete estaba atravesando una situación personal: su divorcio con el bailarín Kevin Federline debido a diferencias entre ambas personalidades. Fue en esa época en la que Spears tomó la decisión de afeitar por completo su pelo rubio.

Desde aquel entonces existen aquellas fotografías en las que la famosa aparece con una rasuradora y en las que aparece con una sudadera sin ningún pelo en su cabeza, pero ¿por qué tomó esa decisión?

La cantante estadounidense Britney Spears se sinceró sobre su experiencia bajo la tutela de su padre. (Foto: EFE / Nina Prommer)

Los medios de aquel entonces especularon varias razones por las que podría haberse rapado, pero en sus memorias, Britney Spears revela la verdadera razón. El medio People consiguió un adelanto de The Woman In Me y esto es lo que menciona al respecto:

“Me habían mirado mucho (el público y los medios) mientras crecía. Desde que era adolescente me miraban de arriba abajo, me decían lo que pensaban de mi cuerpo... afeitarme la cabeza y actuar rebelde eran mis formas de responder”.

Asimismo, en su libro Britney Spears asegura que la tutela de su padre no permitía que hiciera ningún cambio con su imagen.

Britney Spears habló de una de las etapas más polémicas de su vida. (Foto: Instagram / @britneyspears)

¿Qué dijo Britney Spears sobre su padre?

En 2008, el padre de Britney, Jamie Lee Spears, consiguió la tutela de la cantante. De acuerdo con BBC, la famosa no era capaz de tomar ninguna decisión sobre ningún aspecto de su vida personal y tampoco de su estado financiero.

Britney Spears estuvo bajo esta tutela hasta 2021 que consiguió salir de ella. En el adelanto que consiguió People sobre el libro de la cantante, la famosa asegura que tras raparse el cabello su pasión por la música disminuyó.

“Bajo la tutela me hicieron entender que esos días habían terminado. Tenía que dejarme crecer el pelo y volver a ponerme en forma. Tenía que acostarme pronto y tomar la medicación que me dijeran... En cuanto a mi pasión por cantar y bailar, en ese momento era casi una broma”.

La cantante Britney Spears presentándose en los Premios MTV 2015. (Foto: EFE / Paul Buck)

La cantante asegura que no tenía permitido hacer cambios creativos grandes en su apariencia y que por trece años se sintió “como una sombra de mí misma”. De igual manera, Britney Spears compartió una reflexión a People en la que habla sobre los años en los que estuvo bajo el mandato de su padre:

“Ahora pienso en mi padre y sus socios teniendo el control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y me pone enferma... Piensa en cuántos artistas masculinos se jugaron todo su dinero; cuántos tenían problemas de abuso de sustancias o de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre su cuerpo y su dinero. No me merecía lo que me hizo mi familia”.

En conversación con aquel medio, Britney Spears aseguró que por primera vez ella estará contando su historia sin que nadie más lo haga por ella.