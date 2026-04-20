Atacante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ habría confundido a víctimas: ‘Padecía un trastorno’

Se revelaron nuevos detalles acerca del atacante que asesinó a dos miembros de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Foto: NBCUniversal News Group)

El presunto autor del ataque en el set de la telenovela Sin senos sí hay paraíso padecía un trastorno psicótico y por ello habría confundido a sus victimas, informaron las autoridades luego de analizar diferentes videos de los hechos ocurridos en el centro de Bogotá.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el supuesto agresor, identificado como José Cubillos, también sufría antecedentes de esquizofrenia, además del trastorno psicótico, un factor determinante en la línea de investigación.

“La principal hipótesis apunta a una confusión de identidad, (el agresor) habría confundido a los trabajadores con el personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior”, explicó el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

“No tenía intención de robar ni de irrumpir en el set, sino que su acción estuvo motivada por su estado de desorganización del pensamiento”, añadió.

El programa Sin Senos sí hay paraíso, basada en la obra del exsenador y libretista Gustavo Bolívar, se encontraba en plena filmación de su cuarta temporada cuando ocurrió el ataque.

Durante el ataque se filmaba la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', protagonizada por Carolina Gaitán y Carmen Villalobos. (Foto: NBCUniversal News Group/Unsplash)

¿Qué pasó en el ataque contra staff de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Los hechos se registraron la tarde del sábado 18 de abril en el barrio Los Laches. Según la reconstrucción realizada por la Policía a partir de cámaras de seguridad, la agresión comenzó cuando una de las víctimas fue sorprendida por la espalda y atacada con un arma blanca, recibiendo una herida de gravedad en el cuello.

El ataque desató una reacción inmediata entre quienes estaban en el lugar. En medio del intento por frenar al agresor, se produjo un enfrentamiento que escaló rápidamente.

“Varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó una persona herida y tres fallecidas”, detalló Cristancho.

Las autoridades han señalado que no existió un intento de robo ni una agresión dirigida específicamente contra la producción, sino que el hecho estaría relacionado con un estado de “desorganización del pensamiento”.

Tras lo ocurrido, cuatro personas vinculadas al equipo de la telenovela colombiana fueron detenidas, aunque posteriormente un juez ordenó su liberación al considerar que actuaron en legítima defensa.

¿Quiénes murieron en el ataque a la producción de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Las víctimas del ataque contra la producción de la serie fueron tres, una de ellas se trató del agresor, además de otros dos integrantes del staff.

Uno de ellos fue Nicolás Perdomo, de 23 años, quien fue trasladado al Hospital de la Samaritana, donde falleció a consecuencia de las heridas. También falleció Henry Benavidez, conductor de uno de los camiones encargados del traslado del equipo técnico, de acuerdo con reportes de medios locales.

La actriz Carolina Gaitán, quien interpreta a Catalina Marín, compartió un mensaje de despedida para Perdomo: “Tuve que retratar tu sonrisa, porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar”.

Sobre Benavidez, la actriz destacó su importancia dentro de la producción, subrayando que, aunque trabajaba detrás de cámaras, su labor era fundamental para que cada jornada de grabación se desarrollara correctamente.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido en un episodio que dejó una profunda huella dentro y fuera del set.

Con información de EFE