Sandra Echeverría celebra detención de Nazaret ‘N’, de Metaxchange: ‘En la CDMX existe la justicia’

Sandra Echeverría agradeció a las autoridades de la CDMX por la detención de Nazaret 'N', CEO de Metaxchange. (Foto: Créditos Cuartoscuro/FiscalíaCDMX)

La actriz y cantante Sandra Echeverría celebró la detención de Nazaret ‘N’, vinculada con la empresa Metaxchange, y reconoció el trabajo de las autoridades de la Ciudad de México, a quienes calificó como “unos héroes”.

La también intérprete denunció previamente a la compañía por un presunto fraude en su contra, luego de que su dinero permaneciera retenido durante 18 meses sin que le fuera devuelto ni se le pagaran los rendimientos generados en ese periodo.

El anuncio de la detención fue dado a conocer por Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a través de una publicación en redes sociales.

Sandra Echeverría fue una de las presuntas víctimas del caso Metaxchange. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Sandra Echeverría agradece a autoridades de CDMX por detención de CEO de Metaxchange

Sandra Echeverría, una de las afectadas en el caso, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su agradecimiento a Bertha Alcalde Luján y a las autoridades capitalinas por su labor en la investigación contra la empresa Metaxchange.

“Hoy es un día super importante para nosotros, muy emocional, llevamos meses en esto y hay tantas personas a las que busco agradecer, primero que nada a la maestra Bertha Alcalde por liderar y apoyar tanto en esto (...) Destaco al Ministerio Público por el trabajo de investigación impresionante”.

Durante su mensaje, la cantante de regional mexicano también destacó el trabajo de los elementos de seguridad, a quienes reconoció por su esfuerzo durante la búsqueda de la implicada.

“Ver ayer la operación tan perfectamente bien coordinada para lograr el arresto fue de verdad un orgullo inmenso, son un gran equipo, a nombre de todos los más de 1,500 afectados, gracias por pelear por nosotros, no soltarnos y llegar a las últimas consecuencias (...) son unos héroes”.

Finalmente, Sandra Echeverría confirmó que participará en las audiencias del caso, donde aportará pruebas contra Nazaret ‘N’, además de entregar evidencia relacionada con múltiples denuncias.

“Más de 200 denuncias y diferentes órdenes de aprehensión salen diariamente”, “hoy hemos comprobado que en la Ciudad de México la justicia sí existe”, agregó.

Caso Metaxchange: detención de Nazaret ‘N’ e investigación en su contra

Bertha Alcalde Luján detalló en un comunicado difundido en su cuenta de X algunos avances de la investigación que derivaron en la detención de Nazaret ‘N’.

De acuerdo con la funcionaria, se realizó un cateo en la zona de Polanco, donde fue detenida la presunta implicada en un esquema de fraude que operaba mediante una estructura piramidal.

“La empresa Metaxchange ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldados con contratos, oficinas y cuentas bancarias con una aparente legalidad”. Al inicio, la compañía devolvía dinero para “generar confianza”, sin embargo, estos pagos fueron suspendidos posteriormente.

Las autoridades también siguieron el rastro de los recursos para identificar su origen, destino y patrones de operación, lo que permitió la detención de Patrick ‘N’, quien ya se encuentra en prisión preventiva y vinculado a proceso. Asimismo, Mariana ‘N’ enfrenta su proceso con medidas cautelares.

En cuanto a la situación jurídica de Nazaret ‘N’, hasta el momento la Fiscalía de la CDMX no reveló mayores detalles.