Separan a funcionario de Fiscalía CDMX y ubican a presunto responsable en caso de Edith Váldes

Luis Negrete Gómez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, durante la conferencia de prensa para dar detalles sobre el feminicidio de Edith Guadalupe.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este viernes que tiene ubicado a un posible responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, luego del hallazgo del cuerpo de la joven.

Edith Guadalupe Valdés fue hallada sin vida en un domicilio en la alcaldía Benito Juárez, luego de que su familia reportara su desaparición. Además, la familia ha denunciado irregularidades en el caso.

La tarde de este viernes, la Fiscalía dijo que sancionará cualquier conducta indebida de servidores públicos y que se trabajará por el derecho a la verdad y la justicia en este caso de feminicidio.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar las responsabilidades correspondientes. Como primera medida, el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias. Esta revisión no se limitará únicamente al personal de la Fiscalía sino que abarca todos los servidores públicos que participaron desde el reporte de la desaparición”, puntualizó la fiscala de la CDMX, Bertha Alcalde.

La funcionaria advirtió que los detalles de las investigaciones que se llevan a cabo alrededor del caso de Edith Valdés no pueden ser públicos por el momento, para no comprometer el debido proceso de la investigación.

Alcalde dijo que se llevan a cabo las entrevistas a personal de seguridad y a la administradora del edificio al que ingresó Edith Valdés, y que se busca al chofer que dejó a la joven en el lugar.

La fiscala capitalina dijo que igualmente se entrevistará a vecinos para ubicar si hubo encubrimiento u obstrucción de la justicia.

Fiscalía de la CDMX ubica a posible responsable del caso Edith Valdés

Bertha Alcalde adelantó que se tiene ya ubicado a una posible persona responsable.

Ante los cuestionamientos de si testigos no escucharon ruido o nadie más se dio cuenta de lo que ocurría, la fiscala aclaró: “Vamos a hacer una investigación exhaustiva en donde ubiquemos si hubo encubrimiento, si hubo obstrucción de la justicia, para poder dar con, ya sea uno o todos los responsables”.

“Tenemos ya una línea de investigación clara sobre un probable responsable, no vamos a dar la información en este momento pero estaremos informando sobre los resultados de esta investigación más adelante”, indicó.

Desaparición de Edith Guadalupe en la CDMX

Edith Guadalupe Valdés fue reportada como desaparecida el miércoles 15 de abril, luego de que acudiera a una supuesta entrevista de trabajo en un domicilio de la alcaldía Benito Juárez.

La familia de Edith Valdés realizó el reporte de desaparición luego de que la joven dejara de responder mensajes, y han denunciado que autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México pidieron esperar 72 horas antes de iniciar acciones.

Por ello, la familia de Edith Guadalupe investigó la ruta de la joven en lugar de esperar el tiempo que la autoridad determinó.

Los familiares de la joven solicitaron las grabaciones del C5 y cámaras vecinales, con el fin de recolectar el material y reconstruir el camino que habría tomado la joven. Al ubicar el edificio de departamentos sobre Avenida Revolución, se manifestaron y bloquearon la circulación de la zona para exigir que las autoridades realizaran la búsqueda.

Este viernes, la Fiscalía de la CDMX confirmó que investiga al personal involucrado en el caso.