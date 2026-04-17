Detienen a Martín ‘El Flemas’ en Cuajimalpa: Iba a ser linchado por presuntamente abusar de una menor

Policía de la CDMX realizó un operativo para detener a un hombre que iba a ser linchado por pobladores de la alcaldía Cuajimalpa.

Habitantes de la colonia Lomas del Padre, en Cuajimalpa, intentaron retener a un hombre llamado Martín, apodado como ‘El Flemas’, a quien se le acusa de robos, asaltos y violencia contra la mujeres, y que se le señaló de presunto abuso sexual de la hija de su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 17 de abril en la calle San Silvestre, luego de que la pareja sentimental del ‘Flemas’ lo señalara por la agresión sexual a su hija y que los vecinos intervinieran para evitar que se diera a la fuga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los elementos de la policía auxiliar resguardaron a la denunciante y a su hija y las llevaron ante el agente del Ministerio Público para presentar una denuncia formal.

Las autoridades negociaron con los pobladores para evitar la violencia contra el hombre y llevarlo ante las autoridades, ya que los vecinos supuestamente querían hacer justicia por mano propia.

Videos en redes sociales mostraron el despliegue de más de una decena de policías con escudos para contener a la población mientras se preparaban para sustraer al ‘Flemas’.

Una vez que lo aseguraron, montaron un dispositivo para evitar la confrontación con los pobladores de la colonia Lomas del Padre, y cuando lo sacaron, cerca de las 23:00 horas del jueves, los vecinos le gritaron al presunto generador de violencia y lo insultaron mientras lo subían a la patrulla.

¿Qué sabemos del ‘Flemas’ y sus actos violentos en Cuajimalpa?

Vecinos relataron que ‘El Flemas’ es un generador de violencia en su colonia de la Ciudad de México, y la presunta violación a la mujer menor de edad fue la causa por la que salieron de sus casas e intentaron lincharlo.

Una mujer de esa colonia contó a Nmás que el hombre ha golpeado a sus hijos en distintas ocasiones, y que incluso los llegó a drogar para que no le pidieran comida.

La vecina denunció que este mismo jueves el hombre amenazó a su madre con matarla, y que no es la primera vez que esto ocurre; sin embargo, no han tenido respuesta de las autoridades pese a que hay demandas en su contra y que la Fiscalía tiene conocimiento de su comportamiento.

“Y ha dicho él ‘así como entro salgo, porque yo tengo palancas para poder salir’, y ya estamos hartos de esta persona”, relató la mujer.

Se desconoce si ‘El Flemas’ forma parte de algún grupo criminal en la Ciudad de México.