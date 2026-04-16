Rojo de la Vega presume reunión con gran maestro masón: ¿Qué es la Gran Logia del Valle de México?

La alcaldesa de Cuauhtémoc destacó en redes su encuentro con el Gran Maestro de la Gran Logia del Valle de México.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió en redes sociales una publicación en la que destacó un encuentro con el Gran Maestro de la Gran Logia del Valle de México, una de las organizaciones masónicas más influyentes del país.

“Ayer estuve frente al Gran Maestro de la Gran Logia del Valle de México. Una institución de 300 años con un solo mensaje claro: trabajar por las comunidades. Me queda claro que tenemos que sumar esfuerzos. Por nuestra Cuauhtémoc”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

¿Qué es la Gran Logia del Valle de México?

La Gran Logia del Valle de México es una de las principales obediencias masónicas del país. Agrupa a diversas logias —células básicas de la masonería— y forma parte de una tradición que promueve valores como la fraternidad, la filantropía, el pensamiento crítico y el desarrollo moral de sus integrantes.

Aunque suele asociarse con sociedades secretas, la masonería moderna opera como una organización civil con actividades sociales, culturales y de reflexión. Sus miembros, conocidos como masones, participan en debates filosóficos y éticos, así como en iniciativas comunitarias, aunque no actúan públicamente como grupo político.

La institución se define como un espacio de formación moral e intelectual que impulsa “la búsqueda constante de conocimiento” y que promueve valores “liberales y progresistas”. Si bien aclara que no es una religión, sí emplea símbolos y rituales para transmitir enseñanzas relacionadas con conceptos morales y desarrollo personal.

En el caso de México, esta logia tiene una fuerte presencia en la capital y ha sido históricamente un punto de encuentro para figuras influyentes en la vida pública del país.

Historia de los masones en México

La masonería llegó a México durante el periodo colonial y cobró mayor relevancia tras la Independencia. A lo largo del siglo XIX, diversas logias se vincularon con corrientes políticas como el liberalismo y el federalismo.

La Gran Logia del Valle de México fue fundada el 6 de febrero de 1862 y, de acuerdo con su página web, ha sido reconocida como la más grande de habla hispana. Años después, en 1934, se fundó la Confederación Masónica de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los personajes mexicanos más conocidos que fueron masones destacan:

Benito Juárez, figura central del liberalismo y la Reforma.

Miguel Hidalgo y Costilla , considerado iniciador del movimiento independentista.

, considerado iniciador del movimiento independentista. José María Morelos y Pavón , clave en la consolidación del movimiento insurgente.

, clave en la consolidación del movimiento insurgente. Guadalupe Victoria , militar y proclamado primer presidente de México.

, militar y proclamado primer presidente de México. Porfirio Díaz, quien mantuvo vínculos con logias durante su carrera política.

Durante distintos periodos de la historia mexicana, la masonería influyó en la formación de instituciones, leyes y debates ideológicos, especialmente en temas como la separación Iglesia-Estado y la construcción del Estado laico.

Actualmente, tiene mayor presencia en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero y Zacatecas, donde operan distintas logias.