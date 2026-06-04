Veracruz obtiene calificaciones AAA tras refinanciar deuda con BBVA; prevé ahorros por 155 mdp

Moody’s Local asignó la calificación AAA.mx a los créditos sustitutos, al considerar que mantienen una sólida calidad crediticia.

A un mes de concretar la sustitución de dos créditos originalmente contratados con Banobras por financiamientos con BBVA por 2 mil 425 millones y 2 mil 435 millones de pesos, respectivamente, el Gobierno de Veracruz recibió el respaldo de Moody’s Local México y HR Ratings, que asignaron sus máximas calificaciones a la operación.

Moody’s Local asignó la calificación AAA.mx a los créditos sustitutos, al considerar que mantienen una sólida calidad crediticia, adecuados mecanismos de protección y elevados niveles de cobertura para el servicio de la deuda. Además, destacó que esto refleja la calidad crediticia subyacente del estado de Veracruz, soportada por las mejoras crediticias establecidas en los contratos.

Por su parte, HR Ratings otorgó la calificación HR AAA (E) con Perspectiva Estable a ambos créditos estructurados, al destacar la fortaleza del Fondo General de Participaciones como fuente de pago, respaldada por un crecimiento promedio anual de 9.7 por ciento entre 2021 y 2025 y una proyección superior a 62 mil 900 millones de pesos para 2026.

Las evaluaciones constituyen una validación independiente de la estrategia implementada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, orientada a mejorar las condiciones crediticias de la entidad mediante una menor tasa de referencia, la reducción de sobretasas y una menor afectación de participaciones federales.

Como resultado, se estiman ahorros por 155 millones de pesos y una liberación de recursos por 18 mil 376 millones durante la vigencia de los financiamientos, sin incrementar el saldo de la deuda ni extender los plazos originalmente contratados.

La sustitución de los créditos se llevó a cabo en apego a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y con acompañamiento de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La actualización de la operación puede consultarse en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.

Estos resultados forman parte de una estrategia integral de saneamiento financiero que incluye el pago anticipado de créditos bancarios, la liquidación de créditos fiscales y el pago de adeudos históricos con autoridades federales.

Gracias a estas acciones, Veracruz ha fortalecido de manera significativa su posición financiera y consolidado su reconocimiento como una de las entidades con mayor solidez financiera del país.