¿Subirá la tarifa del Metro CDMX? Clara Brugada reconoce que todas las líneas deben ser renovadas

Clara Brugada dio detalles sobre cómo se manejará la tarifa del Metro en su Gobierno.

Luego del caos provocado por los cierres de las estaciones del Metro Universidad y Copilco, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció que todas las líneas necesitan renovación, y abordó el tema de la tarifa, asegurando que es el tren más barato del mundo.

“No necesita solo mantenimiento, necesita renovación total, línea por línea”, explicó Clara Brugada tras mencionar que el Metro tiene 50 años dando servicio en sus primeras tres líneas.

Con ello, y tras reconocer que el Metro es el transporte más importante de la Ciudad de México, Clara Brugada confirmó que no subirá la tarifa del servicio, que para los usuarios es de 5 pesos, pero que tiene un subsidio de 8 pesos, ya que en realidad sería de 13 pesos.

¿Por qué no subirá el precio del Metro CDMX? Clara Brugada explica

Aunque Brugada reconoció la importancia de remodelar las líneas del Metro y su tarifa que es baja gracias al subsidio, aclaró que durante su Gobierno no eliminarán el apoyo.

“No vamos a aumentar la tarifa porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras”, explicó la mandataria capitalina.

A menos de dos meses del Mundial, el Metro de la Ciudad de México se ha enfrentado a una serie de polémicas, principalmente el paro de trabajadores del sindicato, quienes denunciaron que el servicio está colapsado, y acordaron con el director, Adrián Arubalcava, mejoras en trenes y en las condiciones laborales.

Rubalcava también fue objeto de críticas, luego de que acusara que son los usuarios quienes maltratan las instalaciones del Metro.

Brugada reconoció que el Metro “tiene fallas como cualquier otro Metro del mundo”; sin embargo, se está invirtiendo “como nunca antes, y son miles de millones de pesos que se van al Metro”.

El pasado 14 de abril, Clara Brugada refutó a los trabajadores del Metro, y aseguró que entre el año pasado y lo que va de este se han destinado unos 50 mil millones de pesos al sistema de transporte, de los cuales, mil 500 millones fueron usados para las labores de mantenimiento de la Línea 2, antes del Mundial de futbol.

Finalmente, la mandataria capitalina aseguró que la renovación total de la Línea 3 comenzará una vez que termine el Mundial de 2026.