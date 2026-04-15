Cierran Metro Universidad y Copilco en plena hora pico: Implementan RTP de apoyo en Línea 3

El Metro de la Ciudad de México cerró sus estaciones Universidad y Copilco, de la Línea 3, la tarde de este miércoles 15 de abril, por lo que el servicio únicamente opera en el tramo Indios Verdes-Miguel Ángel de Quevedo.

Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que el cierre de dos estaciones del Metro se debe a “un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del sistema”.

Técnicos del sistema de transporte trabajan para restablecer el servicio, con ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Vas de regreso a casa? Así opera la Línea 3 del Metro CDMX HOY

Si el cierre de estaciones del Metro en la Línea 3 ‘te agarró’ saliendo del trabajo o de la escuela, toma en cuenta las alternativas de transporte que hay al momento.

Adrián Rubalcava explicó que ante los cierres en Universidad y Copilco, se implementará un servicio provisional de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que conectará a Universidad con Miguel Ángel de Quevedo, para que así ‘no te quedes varado’.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) incluso informó que puso a disposición de la ciudadanía sus patrullas para acercar a la gente a las estaciones del Metro que sí funcionan.

Se espera que a lo largo de la noche se restablezca el servicio.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro y por qué no hay servicio?

El servicio de la Línea 3 del Metro se encuentra detenido debido a que un disturbio eléctrico afectó una subestación eléctrica con la que funciona el tramo Universidad-Copilco.

El Metro explicó que “debido a que las vías de circulación de trenes en el tramo Miguel Ángel de Quevedo quedaron sin energía fue necesario descender a los usuarios de tren en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del organismo para guiarlos hacia los andenes”.

Aún se desconocen las causas del corto que afectó a la red eléctrica del Metro; sin embargo, Adrián Rubalcava explicó que el servicio volverá “a la brevedad”.