Adrián Rubalcava ‘echa la culpa’ a usuarios por desgaste del Metro: ‘No cuidan los trenes, los maltratan’

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, explicó que parte del deterioro que presentan los trenes en el transporte capitalino se debe al uso cotidiano de los usuarios, quienes, dijo, no cuidan las unidades.

“Le sumamos además el deterioro de todos los días. Los usuarios, por lo general, no cuidan los trenes, los maltratan, evitan que las puertas se abran”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva este miércoles 15 de abril .

Rubalcava explicó que este tipo de acciones impactan directamente en la operación del servicio del Metro capitalino, ya que cualquier daño puede dejar fuera de circulación a los trenes.

“Si tenemos un tren que la puerta está afectada, ya no está en condiciones. No puede circular un tren con una puerta abierta”, resaltó.

Además, el director del Metro añadió que también se han detectado fallas en sistemas clave como el pilotaje automático, lo que ha obligado a retirar los trenes para su revisión en talleres.

“Si tenemos un problema de pilotaje automático porque hay una falla, porque ya no coinciden los sistemas, lo tenemos que revisar cuando llega ese tren al taller. Y eso ha ido acumulando un número de trenes que tenemos que ir reparando”, explicó.

Adrián Ruvalcaba admite que debe aumentar inversión para el Metro de CDMX

El titular del Metro subrayó que, además del desgaste por uso, es necesario aumentar la inversión para mejorar las condiciones del Sistema de Transporte Colectivo y recuperar la confiabilidad que tenía anteriormente.

Por ello, detalló que se han destinado más de 55 mil millones de pesos en proyectos como la modernización de la Línea 1, así como recursos para la Línea 3, que en su primera etapa contempla una inversión de 5 mil millones de pesos.

Rubalcava explicó que uno de los principales acuerdos es destinar mayores recursos al mantenimiento integral, no solo de los trenes, sino también de la infraestructura.

Esto incluye trabajos en vías, sistemas eléctricos, rectificación de líneas, cambio de balasto y durmientes, así como la revisión de componentes que pudieran presentar afectaciones.

Asimismo, destacó la necesidad de modernizar trenes con varios años de antigüedad, comenzando por sistemas como el pilotaje automático, componentes mecánicos clave como el bogie, los diferenciales y los ejes de tracción.

“El Metro va evolucionando; evoluciona en la Línea 1, pero nos encontramos con líneas como la Línea 3, donde las condiciones de los trenes no son las mejores”, señaló.

Finalmente, advirtió que este proceso requiere inversiones considerables, ya que cada tren presenta necesidades diferentes: “Todo esto no lo contempla un presupuesto chiquito, es un presupuesto muy grande. Tenemos que ir pensando: a este tren le falta esta cosa, a este tren le falta esta otra”.