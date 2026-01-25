Remodelación de la Línea 3 del Metro: ¿Cuándo y en qué estación inician las obras? Anota las fechas clave

La renovación de la Línea 3 del Metro de CDMX prevé la compra de 45 nuevos trenes.

Próxima estación… ¿cierre de estaciones? Las obras de renovación de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, están próximas a comenzar. Si utilizas esta ruta, toma nota y anota las fechas para evitar contratiempos en tus traslados.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que la modernización de la Línea 3 del Metro comenzará a finales de enero y principios de febrero.

Los trabajos iniciarán en la estación terminal Universidad y, de forma gradual, se extenderán al resto de las estaciones. Además, se adquirirán 45 nuevos trenes para transportar a más de un millón de usuarios de la ‘Línea verde’.

“Vamos a renovar por completo toda la Línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad, con la intervención de los garajes y talleres”, dijo la mandataria capitalina al hacer el anuncio.

El Gobierno de la CDMX anunció que iniciará la remodelación de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad. (STC Metro CDMX )

¿Cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Metro de CDMX?

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, las fechas aproximadas para los trabajos de renovación en la Línea 3 del Metro de CDMX son:

Finales de enero e inicios de febrero: Se modernizarán los garajes e instalaciones de la terminal Universidad.

Finales de julio: Terminarán los trabajos en Universidad para continuar con las labores en el resto de las estaciones de la Línea.

Terminarán los trabajos en Universidad para continuar con las labores en el resto de las estaciones de la Línea. Finales de 2028: Se tiene previsto que concluyan los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro.

Para cuando se realice la remodelación en el resto de las estaciones, el Gobierno de la CDMX brindará un programa de movilidad alternativo, utilizando camiones RTP en caso de ser necesario, tal como ocurrió con los servicios de apoyo de la Línea 1 del Metro, que también fue renovada.

Esto significa que las autoridades de CDMX buscan evitar el cierre de las estaciones de La Línea 3 para realizar los trabajos, pero ante posibles periodos de suspensión en el servicio, habrá apoyo con otros sistemas de transporte.

El tramo que va de Indios Verdes a La Raza registra problemas de hundimientos. (Cuartoscuro)

“Estaremos buscando los métodos para que la obra se haga en la noche, y a lo mejor se afectarán los horarios nocturnos. Ahí es donde entrará el apoyo de RTP, que no implique cerrar todo el día el servicio del Metro. En algunos momentos, los fines de semana, vacaciones, etcétera, a lo mejor cerraremos por completo. Pero la idea es no afectar demasiado a los usuarios”, adelantó Brugada.

¿Qué trabajos de remodelación se harán en la Línea 3 del Metro?

Uno de los objetivos de la renovación de la Línea 3 del Metro de CDMX es que todas las estaciones sean accesibles para personas con alguna discapacidad, según detalló Brugada.

Además, de manera prioritaria se atenderán problemas estructurales, como los hundimientos. También se renovarán las vías, túneles y sistemas tecnológicos.

Se prevé la mejora de estaciones, talleres y cocheras; cambio de instalaciones hidráulicas y de aire acondicionado.

. Los trabajos en la Línea 3 del Metro incluyen la remodelación de la estación Universidad. (CRISTINA)

Habrá cambios en las subestaciones y un nuevo control de mando de energía. Se modernizará toda la señalización, las cámaras de videovigilancia, los servicios de comunicación y la seguridad.

En estaciones como La Raza e Indios Verdes se detectaron dichos hundimientos, que ocasionan la marcha lenta de los trenes y, con ello, el retraso en el servicio.

¿Por qué la remodelación de la Línea 3 del Metro iniciará en la estación Universidad?

Brugada explicó que en los talleres de la estación Universidad también fueron detectados hundimientos que deberán repararse antes de continuar con la remodelación del resto de la Línea 3 del Metro de CDMX.

Además, otra de las razones es que la estación Universidad será el ‘nodo’ del transporte público, es decir, funcionará como enlace o sistema de conexión para la nueva línea 4 de Cablebús que irá de CU al Pedregal, al sur de la CDMX.

. La estación Universidad tendrá conexión con Líneas de transporte público, camiones RTP, Trolebús y Cablebús. (CRISTINA)

Por eso, también serán renovados los sistemas de transporte que hay alrededor, así como los paraderos de la nueva Línea del Trolebús. Para ello, se instalarán 7 escaleras mecánicas y 1 elevador, además de la reorganización del comercio y de las fachadas de la estación.

Al ser una estación que recibe a los estudiantes, se incluirá también un estacionamiento para 200 bicicletas, junto con la organización de 10 rutas de transporte concesionado y una de camiones RTP.