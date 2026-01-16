Golpe a La Unión Tepito en la CDMX: Detienen a ‘La Mane’ y cuatro colaboradores en operativo simultáneo

Autoridades capitalinas detuvieron a La Mane, lideresa de una célula vinculada a La Unión Tepito, junto a cuatro colaboradores. (SSC)

Autoridades capitalinas detuvieron a Manuela Eunice ‘N’, alias ‘La Mane’, presunta lideresa de una célula delictiva vinculada a La Unión Tepito, con operaciones en la zona centro de la Ciudad de México.

En coordinación con la Secretaría de Marina, las autoridades realizaron dos operativos simultáneos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde arrestaron a cinco presuntos integrantes de este grupo criminal.

Entre las personas detenidas se encuentra Guillermo ‘N’, quien registra antecedentes por extorsión, robo y delitos contra la salud. También fueron capturados María Marisol ‘N’, Daniel ‘N’ y Gastón ‘N’, señalados por su presunta participación en la venta y distribución de droga, extorsión, homicidios y robo.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que esta acción forma parte del combate frontal para la desarticulación de grupos delictivos en la capital del país.

¿Cuál es el papel de ‘La Mane’ en La Unión Tepito?

Indagatorias de las autoridades capitalinas señalan que ‘La Mane’ es una presunta integrante de La Unión Tepito, considerada el principal generador de violencia en la zona centro de la Ciudad de México.

Además, las investigaciones la vinculan sentimentalmente con Andrés Felipe García Munera, alias ‘El Colocho’, expareja de ‘La Mane’ y presunto responsable de la venta y distribución de droga, así como de homicidios y extorsión.

De acuerdo con las líneas de investigación, Manuela Eunice ‘N’ mantenía bajo su mando directo a las otras cuatro personas detenidas durante los operativos.

¿Cómo ocurrieron los operativos simultáneos en la CDMX?

La primera intervención ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sur 105, en la colonia Aeronáutica Militar, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el inmueble fueron detenidas dos mujeres y un hombre. Las autoridades aseguraron un arma larga y otra corta; 600 dosis de probable cocaína, 103 dosis de aparente marihuana y dos kilogramos a granel de la misma sustancia.

Durante la diligencia, los agentes localizaron un mono araña cautivo dentro de una jaula que no contaba con las condiciones adecuadas para su desarrollo.

De manera simultánea, se desplegó un operativo en una vivienda situada en calzada de La Viga, en la colonia La Esperanza, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron detenidos dos hombres. En ese punto se aseguraron 200 dosis de posible cocaína, 25 dosis de probable marihuana y tres cigarrillos elaborados con la misma hierba.

Los cinco sospechosos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones del caso.

En tanto, los inmuebles permanecen sellados y bajo resguardo de la policía capitalina durante el desarrollo de las indagatorias.