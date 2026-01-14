Asesinan a tres personas en Gustavo A. Madero: ‘Tenían problemas’ entre ellos, dice SSC

Policías de la SSC desplegaron un operativo tras el reporte de un ataque armado en la GAM.

Tres hombres, incluido un menor de edad, fueron asesinados tras un presunto ataque directo a disparos en la colonia Cuautepec, de la Gustavo A. Madero (GAM), la noche de este miércoles 14 de enero.

Los primeros reportes indican que un par de hombres, a bordo de una motocicleta, les dispararon y huyeron hacia el barrio alto del cerro de Cuautepec.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para intentar salvar la vida de una de las víctimas; sin embargo, esta murió a causa de los disparos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en la zona, cercana al Reclusorio Norte, entre las calles Jaime Nunó y Eje Central, además de que informó al Ministerio Público para que se investigue el caso.

Algunas patrullas de la alcaldía se desplegaron en la zona de Cuautepec; sin embargo, no hay más información por el momento sobre los responsables.

Las autoridades informaron que darán seguimiento a las cámaras de videovigilancia para identificar a los atacantes y conocer hacia dónde huyeron tras la balacera en la GAM.

Se tiene conocimiento de que las víctimas estaban tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, además de que el menor de edad asesinado contaba con antecedentes criminales.

Una de las primeras hipótesis presentadas por la SSC sobre la masacre en la GAM, indica que el ataque ocurrió debido a que tenían problemas entre ellos, aunque las autoridaes no han confirmado el móvil del triple asesinato.

Detienen a líder criminal en Iztacalco

Además del ataque armado en Cuautepec, la SSC informó que este miércoles detuvieron en Iztacalco a Damián ‘N’, presunto líder de una célula criminal dedicada a la extorsión.

El líder criminal en la Ciudad de México contaba con 180 dosis de aparente cocaína y mariguana, así como un arma de fuego y dos teléfonos celulares.

Damián ‘N’, de 31 años de edad, fue detenido mientras manipulaba las bolsas de droga, presuntamente con la intención de venderlas.