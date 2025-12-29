Policía de CDMX fallece en la alcaldía Álvaro Obregón tras frustrar un robo a vivienda

Un policía de la CDMX falleció tras ser herido en un robo a casa habitación.

Un policía falleció tras ser herido durante el robo en una vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, dos policías acudieron el domingo a un domicilio en la calle Lluvia y la avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, para atender un reporte de robo a casa habitación.

Al llegar al lugar, los agentes vieron que varios sujetos salían de la vivienda y corrieron al notar la presencia policial. Uno de los sujetos disparó y dejó a un policía herido, quien a su vez disparó para repeler la agresión y lesionó a uno de los implicados.

El policía, identificado como Román Martínez, fue trasladado a un hospital. Al recibir una bala en la costilla, debido a la gravedad de la lesión, el agente falleció mientras recibía atención médica.

¿Qué sabemos sobre el policía abatido en un robo a vivienda en Álvaro Obregón?

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, lamentó el fallecimiento del agente Román Martínez en sus redes sociales.

“Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación (...), perdió la vida”, apuntó el funcionario.

Pablo Vázquez apuntó que no habrá impunidad tras este asesinato y adelantó que la SSC trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para detener a los presuntos responsables.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el robo a casa habitación con violencia se encuentra entre los 14 delitos clasificados como de Alto Impacto en la ciudad.