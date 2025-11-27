Microsismo en CDMX ‘asusta’ a chilangos HOY: Temblor de magnitud 2.3 ‘sacude’ la alcaldía Álvaro Obregón

El temblor no activó la alerta sísmica de la CDMX.

¿Lo sentiste? La mañana de este jueves 27 de noviembre, habitantes de la Ciudad de México fueron sorprendidos por un microsismo en CDMX, es decir, en la alcaldía Álvaro Obregón que, aunque fue de baja magnitud, causó estrés entre los capitalinos.

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:49:33 horas y tuvo una magnitud de 2.3. Su epicentro se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón, con las siguientes coordenadas:

Latitud: 19.35

19.35 Longitud: -99.24

-99.24 Profundidad: 0 km

Al tratarse de un sismo somero (cercano a la superficie), pese a su baja magnitud, fue perceptible para algunas personas en zonas cercanas.

En redes sociales, usuarios comentaron que el movimiento se sintió como un “jalón” o “brinquito”, característico de los microsismos frecuentes en el poniente de la capital. Hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones mayores.

Así han sido los microsismos en CDMX durante los últimos días

Apenas el pasado jueves 20 de noviembre ocurrió un microsismo de magnitud 2.3 y 2.5 que sorprendió a vecinos de Naucalpan y distintas zonas de la CDMX.

Fueron al menos tres microsismos perceptibles en alcaldías como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Los vecinos también afirmaron haber sentido un “jalón” breve, por lo que sintieron que el piso se cimbró “muy fuerte”.

En la zona del Toreo y Cuatro Caminos hubo quienes salieron de sus oficinas y otros centros de trabajo al percibir el movimiento telúrico.

¿Por qué ocurren los microsismos en CDMX?

A pesar de que los microsismos se escuchan más en los últimos días, la realidad es que se registran desde hace varias décadas en la capital del país.

Según los científicos, están ubicados en la llamada Faja Volcánica Transmexicana. De acuerdo con Robin Campion, vulcanólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, es una “banda” que “cruza toda la República Mexicana de oeste a este, que contiene prácticamente todos los volcanes activos del país”.

Es el mismo lugar donde están los volcanes y montañas como el Popocatépetl, el Nevado de Toluca y el Pico de Orizaba.

Además, se trata de sismos locales de magnitud menor a 4 que se originan cerca de la superficie terrestre, más específicamente, entre 500 metros y dos kilómetros de profundidad, lo que explica que por ello no se active la alerta sísmica.

En cambio, la alerta sísmica se activa cuando el movimiento es de magnitud superior a 5.5 grados y que tenga distancias mayores a los 100 kilómetros.