Trágica Navidad en Iztapalapa: Mueren dos mujeres tras incendiarse papelería en San Miguel Teotongo

Lo que debería haber sido una noche de paz y unión familiar se convirtió en tragedia en la alcaldía Iztapalapa, donde un incendio registrado la madrugada de este 25 de diciembre dejó un saldo fatal de dos mujeres muertas.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Teotongo, concretamente en la intersección de Avenida Unión de Colonos y Avenida de las Torres, donde la planta baja fungía como una papelería que fue consumida por las llamas.

Vecinos de la zona reportaron que fue durante la madrugada cuando percibieron una intensa columna de humo y el fuego en el establecimiento, por lo que de inmediato alertaron a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuerpos médicos de emergencias.

Tras intensas maniobras, los bomberos lograron sofocar el incendio alrededor de las 8:30 horas, aunque lamentablemente ya era demasiado tarde para dos de las personas atrapadas en el interior.

Los cuerpos sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años y una menor de 16 fueron localizados entre los escombros por los equipos de rescate.

Afortunadamente, los rescatistas lograron sacar con vida a una mujer de 49 años, quien fue atendida en el sitio por paramédicos tras presentar intoxicación por inhalación de humo y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades aún investigan las causas que originaron el incendio.

Detienen a hombre que asaltó tienda utilizando un serrucho

En otros hechos ocurridos este 25 de diciembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 25 años en la alcaldía Cuajimalpa, luego de que fuera señalado de asaltar una tienda de conveniencia utilizando un serrucho de carpintería como arma para amagar a la empleada.

El individuo fue reportado por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes alertaron sobre un robo en proceso en un establecimiento ubicado en avenida Secretaría de Marina, en la colonia Lomas del Chamizal.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la encargada, quien relató que el sujeto había intentado sustraer mercancía sin pagar y, al ser confrontado, la amenazó con la herramienta para poder escapar.

Gracias a la descripción de la víctima sobre la ruta de escape, los uniformados lograron interceptar al sospechoso metros más adelante, recuperar la mercancía y asegurar el serrucho utilizado durante la agresión.

El detenido, con antecedentes penales por delitos similares registrados en 2023 y 2024, fue informado de sus derechos constitucionales y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y la integración de una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia.

