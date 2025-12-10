‘Terror’ en la México-Cuernavaca: Conductor evita intento de asalto con violencia (VIDEO)

Automovilista logra evitar un intento de robo en la autopista México Cuernavaca. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Un automovilista logró evitar un intento de asalto cuando circulaba sobre la autopista México-Cuernavaca.

Los hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que varios sujetos con presuntas armas de fuego le cerraron el paso y apuntaron para supuestamente despojarlo del vehículo que manejaba.

¿Cómo fue el intento de robo sobre la México-Cuernavaca?

El intento de robo ocurrió a la altura del municipio de Huitzilac, Morelos, cuando una camioneta blanca, donde viajaban al menos cuatro personas, se incorporó a la autopista México-Cuernavaca desde lo que parece un camino de terracería en el lado opuesto al sentido carretero.

Al ingresar al carril, a baja velocidad, detuvo por completo su marcha y, en ese momento, tres presuntos ladrones descendieron del lado del copiloto y de los asientos de pasajeros por ambos lados y apuntaron al conductor.

El automovilista, presuntamente habitante de Huitzilac, logró evadir a los maleantes por el carril contrario y se dio a la fuga para evitar que lo alcanzaran.

La víctima dijo a Excélsior que, al momento de evadir a los sujetos de la camioneta blanca, escuchó tres detonaciones de arma de fuego, pero ninguna de las balas impactó en la carrocería y tampoco hirió a su acompañante o a él.

Agregó que los presuntos delincuentes los persiguieron por algunos metros hasta que desistieron.

Camioneta utilizada para robo contaba con reporte de robo

En la grabación no se alcanza a apreciar que la camioneta blanca porte placas de circulación.

Horas después de que se popularizó la grabación en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que localizó una camioneta con características similares a la que aparece en el video, abandonada en Tres Marías, en Huitzilac, Morelos.

Se trata de una camioneta SEAT Ateca. Las autoridades constataron que el vehículo, ubicado en un terreno baldío, contaba con reporte de robo y fue sustraído de sus propietarios sobre la misma vialidad donde se registró este nuevo incidente.

El reporte fue presentado ante las autoridades el lunes 8 de diciembre, un día antes de un nuevo intento de robo que, afortunadamente, no tuvo éxito y no dejó personas heridas.

A través de redes sociales, internautas se quejaron por la falta de vigilancia y por la constancia en que ocurren hechos similares en diferentes puntos carreteros del país.

Desde hace años, la inseguridad en las carreteras afecta a los mexicanos que las utilizan. A principios de año, el cantante Carlos Cuevas fue víctima de un asalto en Cuernavaca.