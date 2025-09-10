‘Un susto horrible’: Anel Noreña sufrió infarto en carretera a Cuernavaca ¿Cuál es su estado de salud?

Anel Noreña, expareja de José José, tuvo un infarto cerebral mientras viajaba en carretera en compañía de una de sus amigas con destino a una reunión en Cuernavaca.

La señora, de 80 años, presentó diferentes síntomas que inmediatamente preocuparon a sus acompañantes, como la dificultad para hablar, por tanto, fueron directo a urgencias para que fuera atendida por el personal médico.

Fue José Joel, hijo del cantante José José, quien confirmó que Noreña tuvo un “leve” infarto cerebral, pero Anel reveló más detalles al respecto.

“Fue un susto horrible, la verdad, le puede pasar a cualquiera, yo iba a Cuernavaca para un restaurante y nada, me fui directo a urgencias, perdí el conocimiento, se me trabó la lengua (...) Mi amiga no sabía lo que yo le decía y no me entendía, no me escuchaba”, declaró en entrevista para el programa Hoy.

Anel Noreña actualizó su estado de salud luego de padecer un infarto cerebral. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Además de tener dificultades para expresarse verbalmente, tampoco podía mover su pierna derecha, pero en todo momento estuvo consciente.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña tras sufrir un infarto cerebral?

Anel Noreña, mamá de Marysol Sosa, se desmayó luego de ser ingresada al hospital, pero cuando despertó ella se encontraba mejor de salud en compañía de diferentes amigas que le prestaron dinero para pagar la cuenta porque ella no llevaba la tarjeta de crédito.

De acuerdo con José Joel, su mamá no tuvo más complicaciones o efectos secundarios por el infarto cerebral: “Afortunadamente, su cuerpo logró disolver el coágulo, sacarlo, eso nos ayudó a que no pasara a mayores”.

Sin embargo, los médicos le detectaron niveles altos de glucosa en la sangre, pero no como para diagnosticarle diabetes, aunque ahora debe modificar su dieta, de acuerdo con el hijo de José José, intérprete de ‘El Triste’.

Anel Noreña explicó que esto le pasó hace un mes aproximadamente, pero mantuvo ‘en secreto’ lo que le ocurrió hasta el momento en el cual se sintió mejor.

“Debemos checarle el azúcar, mantenerla en niveles medios y estar al pendiente de que no se le suba, eso es todo”, contó José Joel.

¿Quién es Anel Noreña, expareja de José José?

Anel Noreña nació el 9 de abril de 1945, es una reconocida actriz y modelo mexicana que marcó una época en la televisión y el cine nacional. Su fama no solo proviene de su trayectoria artística, sino también de su vínculo con José José, apodado Príncipe de la Canción.

Su primera gran aparición pública ocurrió en 1966, cuando fue coronada como Miss Los Ángeles, evento que abrió las puertas a su carrera en el mundo del espectáculo. Desde entonces, participó en telenovelas, películas y programas de entretenimiento, consolidándose como una figura emblemática de la cultura popular mexicana.

En 1976, Anel Noreña contrajo matrimonio con el cantante José José, con quien tuvo dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. La relación fue mediática y estuvo marcada por altibajos, en gran parte debido a las adicciones que enfrentaba el cantante.

La pareja se separó en 1991, pero Noreña mantuvo un vínculo cercano con el artista, apoyándolo en etapas complicadas de su salud y su carrera. En 2019, tras la muerte de José José, Anel fue reconocida legalmente como su heredera universal, lo que reforzó su papel como una de las figuras centrales en el legado del cantante.

¿Qué es un infarto cerebral y cuáles son sus síntomas?

Un infarto cerebral o derrame ocurre cuando el flujo de la sangre se reduce o se obstruye en el cerebro, esto evita la correcta oxigenación del órgano y las neuronas comienzan a morir, explicó Mayo Clinic.

Entre los síntomas más comunes que se presentan son: