Marysol Sosa, hija de José José, sería demandada por su madre Anel por uso del nombre

Marysol Sosa, hija de José José, confirmó que no podrá usar el nombre de su difunto padre para el festival musical que prepara junto a varios artistas ya que podría ser demandada por su madre Anel Noreña.

La hija del ‘Príncipe de la canción’ prepara otro homenaje a su padre el próximo mes, a cuatro años de su fallecimiento. El evento ha sido denominado ‘Amar, querer y rockear’, en honor a una de las canciones más famosas del intérprete de ‘El triste’.

En el homenaje que se realizará en el Frontón México de la alcaldía Cuauhtémoc, el 19 de agosto, participarán bandas y cantantes reconocidos como Cuca, Rostros Ocultos, La Lupita, Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba) y Micky Huidobro (de Molotov).

¿Por qué Anel podría demandar a su hija Marysol?

Marysol Sosa no podrá usar el nombre de José José de forma lucrativa para el festival ‘Amar, querer y rockear’ debido a que podría ser demandada legalmente por su madre Anel, quien es la heredera y albacea del cantante.

“Yo tengo que pedir autorización. Gracias a Dios, al día de hoy hay una heredera, una albacea al respecto, y misma heredera y albacea con ustedes se dio la oportunidad de salir a decir: ‘Y nadie puede hacer nada porque nadie puede hacer nada’”, comentó Marysol en entrevista ante reporteros.

José José falleció en 2019. (Foto: Twitter @JoseJoseOficial)

La única manera de que la hija de José José pueda utilizar el nombre de su padre es con la aprobación de su madre, con quien tuvo un distanciamiento familiar hace un año, además de pagarle parte de los ingresos.

“Cada quien tiene sus formas, lo que vaya a decir, a mí se me dijo, dije: ‘Bueno, no me parece, personalmente, pero ok, se respeta’. Pues bueno, va a pasar esto, ahorita no estamos utilizando nada de eso”, explicó ante la prensa.

José Joel responde por qué no participa en homenaje a su padre

Otra de las polémicas alrededor de este festival ‘Amar, querer y rockear’ es la ausencia de José Joel, hijo mayor del ‘Príncipe de la canción’, quien solía estar muy cerca de su hermana.

“Él anda haciendo otras cosas, no es que no esté abierta (la invitación). Para mí, todos estos momentos, a raíz de que fallece mi señor padre, han sido de ‘vamos a madurar, vamos a crecer’”, explicó Marysol.

José Joel aprueba el proyecto de su hermana y consideró que si puede sacarle provecho, que lo haga, aunque él por el momento no participará ya que está intentando rehacer su vida.

“Me encanta, te digo, me encanta. Lo que pasa es que, si ahorita ‘Marysolita’ encontró ese nicho y puede estar recordando a nuestro querido José José, a nuestro papá, con los rockeros, que lo haga”, dijo para Venga la alegría.

“Y si pudo haber un poco de distanciamiento, porque yo estoy haciendo mi vida y tengo que acomodar esto, tenemos que entender que estamos creciendo, independientemente de qué hagamos a nivel familiar. Y que si estamos fuera del país, o nos fuimos a vivir a otro lado, o si ya nos casamos, o si ya fuimos, o si ya venimos; sabemos que siempre podemos contar los unos con los otros”, añadió José Joel.