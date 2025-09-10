Marian Izaguirre se encuentra en estado crítico tras desaparición: Activan medidas de protección

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó medidas de protección para salvaguardar la integridad de Marian Izaguirre. (Foto: Cuartoscuro/ Fiscalía General del Estado de Michoacán)

La influencer Marian Izaguirre fue localizada con vida, luego de permanecer desaparecida durante cinco días; sin embargo, fue trasladada a un hospital en donde continúa en terapia intensiva en estado crítico.

La información sobre la salud de la creadora de contenido mexicana fue compartida por Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, quien también detalló las principales líneas de investigación.

El pasado domingo 7 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la influencer Flor Marian Izaguirre había sido localizada en un hotel en Morelia, en donde llevaba “varios días hospedada”.

¿Cómo está Marian Izaguirre tras su desaparición?

Luego de que Marian Izaguirre fue localizada, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la influencer fue ayudada por paramédicos y llevada a un hospital, sin dar más detalles.

Por lo cual, durante una conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla compartió que la joven continúa internada en el Hospital de la Mujer en Michoacán, en donde recibe atención médica.

“(Marian) fue encontrada en un estado de salud muy delicado (...), el estado de salud es crítico”, comentó. Aunque no explicó a qué se debe el diagnóstico, indicó que los doctores trabajan por la recuperación de la creadora de contenido.

“Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”, afirmó el gobernador.

¿Qué le pasó a la influencer Marian Izaguirre?

El martes 2 de septiembre se difundió la ficha de búsqueda de Marian Izaguirre, quien había sido vista un día antes en un carro KIA RÍO color rojo. Su última ubicación fue en Uruapan.

Ese día la joven, de 23 años, llevaba pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige, de acuerdo con el documento compartido por Alerta Alba Michoacán.

En la conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de la entidad, explicó que una de las principales líneas de investigación que se siguen es que la influencer salió de Uruapan a casa de la violencia intrafamiliar que vivía.

La influencer Marian Izaguirre fue localizada tras cinco días de búsqueda. (Fotos: IA Gemini / Fiscalía General del Estado de Michoacán).

“Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan”, compartió el político. También agregó que Marian salió de la ciudad de manera voluntaria y se refugió en un hotel en Morelia.

Finalmente, el sábado 6 de septiembre fue localizada en este lugar, en donde recibió atención médica. La Fiscalía de Michoacán también informó que en el hotel estaba el auto de la creadora de contenido.

¿Por qué activaron medidas de protección para Marian Izaguirre?

A unos días de haber sido encontrada, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ordenó que se le dieran medidas de protección a Marian Izaguirre.

En un comunicado, explicaron que estas tienen por objetivo prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer la integridad de Flor Marian, ya que se encontraron indicios de que la influencer fue víctima de violencia previo a su desaparición.

Por ahora, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género continúa con las investigaciones para determinar qué sucedió con la creadora de contenido.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre nació el 13 de noviembre de 2001, por lo que actualmente tiene 23 años. La joven ha dedicado parte de su vida a crear contenido de comedia y estilo de vida en redes sociales.

Desde trends virales como el de Ojitos Mentirosos hasta lip syncs con audios populares son parte de los videos que la joven suele subir a TikTok, en donde cuenta con 4 millones de seguidores. El último clip fue publicado el 28 de agosto de 2025.

En el video, Marian apareció caracterizada como un payasito con la canción ‘Porque te vas’ de la cantante Janette. Además de ser tiktoker, la joven incursionó en la música durante el 2023 con el lanzamiento de su primer sencillo ‘Boom Boom’.