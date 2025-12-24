Sonora va por responsables del incendio en Waldo’s: Gira orden de aprehensión contra 25 implicados

Al menos 25 personas serán detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio que consumió una de las tiendas Waldo’s ubicadas en Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre, informó la fiscalía de Sonora este miércoles. Hasta el momento, siete de estas se han ejecutado tras la tragedia que costó la vida de 24 personas.

Las órdenes de aprehensión, según la dependencia estatal, fueron giradas por un juez penal, mientras que la audiencia para la “formulación de imputación a la persona moral” fue citada para este mismo día en la capital del estado luego de que el órgano jurisdiccional giró el citatorio correspondiente.

Es la primera ocasión desde el incendio en Waldo’s, sucedido hace casi dos meses, en el que la autoridad da a conocer información sobre detenciones. Aunque no se detalla quienes son las personas responsables, tanto fuentes oficiales como no oficiales han afirmado durante las últimas semanas que cientos de personas fueron entrevistadas, además de que altos mandos de la compañía y servidores públicos, tanto del ámbito municipal como del estatal, fueron citados a declarar.

Dichas declaraciones, según los informes periódicos de la fiscalía, tanto a través de comunicados, como de ruedas de prensa o entrevistas informales, tienen que ver con que las hipótesis de investigación hechas públicas pocas horas después del siniestro se centran en dos aspectos: la explosión de un transformador eléctrico instalado de manera independiente a la CFE por parte de la compañía y la detección de documentos apócrifos que fueron utilizados para mantener sus operaciones de manera irregular, al menos desde el 2021.

A la par de las diligencias en materia penal que se han desplegado alrededor del caso, las autoridades en materia de protección civil han dado a conocer algunos de los resultados de los operativos, tanto en la zona del incendio en Waldo’s como en decenas de establecimientos de la cadena presentes en todo Sonora.

Entre ello destaca que, hasta el 19 de diciembre pasado, la autoridad había supervisado 48 de las 68 tiendas Waldo’s que la compañía estableció en la entidad: como resultado se informó que solo 2 de estas reabrieron tras cumplir con los criterios correspondientes.

“El resto de las tiendas se encuentran trabajando en la atención de las observaciones emitidas con base en las revisiones técnicas realizadas”, dice la misiva girada por la Coordinación Estatal de Protección Civil del pasado viernes.