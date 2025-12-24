2026 inicia con revocación de mandato: Revelan fecha y estado que se someterá a elecciones

Ya hay fecha para la revocación de mandato de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobará la convocatoria y el calendario oficial.

La institución aprobó, además, algunos otros lineamientos de observación y los criterios para los cómputos distritales, así como el diseño de la documentación electoral que se utilizará durante el procedimiento.

La fecha de la primera revocación de mandato a nivel estatal será el 25 de enero de 2026.

El gobernador Salomón Jara Cruz reconoció el trabajo realizado por la autoridad electoral, y destacó que este proceso representa un avance significativo en la participación ciudadana y un ejercicio democrático sin precedentes en la entidad.

También aseguró que, con la revocación de mandato, la ciudadanía podrá expresar su opinión respecto a su desempeño.

Durante la sesión extraordinaria celebrada la noche del lunes, el pleno del Consejo General del IEEPCO aprobó formalmente el inicio del proceso de revocación de mandato, así como la expedición de la convocatoria que detalla cada una de las actividades y etapas de este mecanismo de participación ciudadana, que se aplicará por primera vez en Oaxaca y en México a nivel estatal.

La autoridad electoral informó que en la fecha establecida se desarrollará la jornada de votación, en la que la ciudadanía podrá acudir a las urnas para emitir su opinión de manera libre y directa. El gobernador calificó este ejercicio como histórico, al fortalecer la rendición de cuentas y la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

¿Cómo será la pregunta de la revocación de mandato en Oaxaca?

El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Giovanni Vásquez Sagrero, explicó que en la boleta se planteará la siguiente pregunta:

“¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o continúe en el ejercicio del cargo hasta que concluya su periodo?”

Las opciones de respuesta que aparecerán en la papeleta serán:

Que se le revoque el mandato.

Que continúe en el cargo.

Podrán participar en este ejercicio democrático las ciudadanas y los ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente y que se encuentren inscritos en el Padrón Electoral del Estado de Oaxaca.

Con este proceso, Oaxaca se coloca a la vanguardia en la implementación de mecanismos de democracia directa, al abrir un espacio institucional para que la población evalúe el desempeño de sus autoridades y decida sobre la continuidad o no del mandato del gobernador en funciones.