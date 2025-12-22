Las finanzas de Oaxaca viven un momento estelar

Este ha sido el mejor año financiero en la historia de Oaxaca, gracias a la disciplina fiscal, el orden financiero, la austeridad y la honestidad en el gobierno de la Primavera Oaxaqueña. El manejo en los recursos del estado es parte de la explicación de por qué ha sido posible invertir como nunca antes en el bienestar, la justicia y el desarrollo del pueblo oaxaqueño.

Como lo hemos señalado en los últimos meses: estamos haciendo lo que nunca se había hecho para lograr la transformación profunda de Oaxaca, pagando la deuda histórica con nuestras comunidades a través de las políticas de bienestar, construyendo un nuevo pacto social para la convivencia pacífica y segura e impulsando el desarrollo integral y sustentable en las 8 regiones del estado

¿Pero, cuál es la base de todo esto? Son al menos estas acciones que se han convertido en la columna vertebral para cumplir con lo que nos habíamos comprometido cuando iniciamos el proyecto de la Primavera Oaxaqueña:

En estos tres años de gobierno, impulsamos una política de austeridad en la que eliminamos los lujos y los gastos excesivos de los altos funcionarios. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

No hemos generado una nueva deuda durante todo el periodo, lo que contribuye a mantener una economía sana y estable.

Hemos pagado más de 14,000 millones de pesos de la deuda que nos heredaron los gobiernos anteriores para sanear las finanzas del estado.

Recaudamos más de 7,000 millones de pesos en el último año, lo que significa un récord histórico para Oaxaca y, al mismo tiempo, muestra la confianza en el gobierno y el compromiso del pueblo con el proyecto de la transformación.

Con estos resultados, logramos mejorar la evaluación de las principales agencias calificadoras de riesgo en el mundo. Por tercer año, Fitch Ratings, Moody’s, Hr. Ratings y Standard & Poor’s, nos otorgan una calificación positiva, que además mejoró para este 2025.

De esta manera, hicimos la inversión más grande en la historia de Oaxaca en programas sociales propios, para complementar los que ya impulsa el gobierno de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; logramos una inversión histórica también en materia de infraestructura, con más de 5 mil obras realizadas en todo el estado y al menos una obra en cada uno de los 570 municipios; en seguridad, también hemos hecho una inversión como nunca antes se había hecho.

Este manejo financiero también ha sido un factor determinante para convertir a nuestro estado no solo en el motor del desarrollo del sur-sureste de México, sino también en líderes nacionales en producción industrial, además de revivir el campo oaxaqueño, así como impulsar el turismo como nunca en la historia, para convertirnos en el corazón cultural de México.

Sin duda, 2025 ha sido un año estelar en la historia de Oaxaca y no tengo duda de que se vienen mejores noticias con la Primavera Oaxaqueña.