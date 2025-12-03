Reforma a revocación de mandato, hasta febrero

No precisamente porque vayan a realizar foros de consulta, pero la iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar sobre empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias la guardaron en la “congeladora”. “Solicité al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que la difiriera”, deslizó el jefe guinda, Ricardo Monreal. Puede ser, aclaró, que “sea un tema que tratemos hasta el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero”. Sobre posibles foros de consulta, dijo: “No lo sé, lo que la Comisión determine”. Incluso, advirtió, esta iniciativa “podría ser dentro de la reforma electoral, o puede ser separado”. Lo más seguro es que quién sabe.

Todos a la ‘marcha del tigre’

Los diputados de la ‘4T’ se declararon listos para acudir el sábado al Zócalo, para acompañar a Claudia Sheinbaum en la “marcha del tigre” o de la celebración de los siete años del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. “Ahí estaremos con ella marchando el sábado, vamos a hacer ‘la marcha del tigre’ del Ángel de la Independencia al Zócalo, ahí estaremos puntuales a la cita con la historia”, exclamó eufórico, en pleno salón de sesiones de San Lázaro, el líder morenista, Ricardo Monreal. ¿La presidenta va a marchar?, se le preguntó: “No les puedo confirmar”. –¿Esperan al ‘bloque negro? –No, no creo –confió.

Balance positivo de una visita

La visita de Estado del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa Jane Yumiko Ittogi, a Palacio Nacional fue un éxito, tanto por el contenido y acuerdos de las reuniones de trabajo como por la buena relación que mostró el visitante con la presidenta Claudia Sheinbaum. El protocolo no fue la excepción. Durante la ceremonia de bienvenida, la delegación de Singapur, principalmente el presidente y su esposa, se mostraron contentos y agradecidos; incluso, la señora Yumiko Ittogi apreció el recorrido por los murales de Diego Rivera que tiene el recinto. Así que los gestos que algunos apreciaron quedaron sólo para la anécdota.

IPN suspende a funcionario por acusaciones de corrupción

El Politécnico Nacional suspendió de manera temporal al titular de su Secretaría de Administración, Javier Tapia Santoyo, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo investiga por presuntos actos de corrupción en un contrato de limpieza plurianual por dos mil 500 millones de pesos que otorgó al denominado ‘cártel de la limpieza’. El rector Arturo Reyes ordenó al personal de dicha secretaría facilitar la información requerida por Anticorrupción. Parece que por fin las autoridades se tomaron en serio las denuncias, pues los señalamientos de corrupción contra Tapia datan desde su paso por el ISSSTE.

TEPJF lanza libro para salvar reputación

Al advertir una “crítica exacerbada y con una mala intención”, el Tribunal Electoral lanzó el libro Entre la Constitución y la campaña mediática, para tratar de justificar la sobrerrepresentación que la mayoría de magistrados otorgó a Morena-PVEM-PT y que permitió concretar la reforma judicial. En la presentación, el magistrado Felipe Fuentes insistió en que no se introdujeron criterios políticos para ajustar los resultados… aunque diversos sectores opinen lo contrario.

Temas de redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum ayer ordenó a Miguel Elorza, coordinador de Infodemia –adscrita al Sistema Público de Radiodifusión– realizar una nueva investigación para conocer quién está detrás de las “campañas negras” en redes sociales contra su gobierno. Se supone que se compran cuentas en las redes sociales de personas con numerosos seguidores para sumarse a las “campañas sucias” contra su administración. Ya veremos qué se informa.