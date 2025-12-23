‘Avionazo’ de la Marina en Texas: ¿Quiénes son los 8 mexicanos que iban en la misión de Michou y Mau?

La aeronave de la Marina que se desplomó en Galveston es una Beechcraft modelo King Air.

A menos de 24 horas del desplome de un avión de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas, se dieron a conocer los nombres de las 5 personas que murieron en el accidente de la aeronave que realizaba una labora humanitaria para la Fundación Michou y Mau.

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado la muerte de 5 personas a causa del accidente aéreo del avión Beechcraft King Air con matrícula NX 1209

De acuerdo con las autoridades de EU, las personas que fallecieron son:

Federico Efraín ‘R’ ‘C’, que era el menor de edad que era trasladado a un hospital.

Juan Alfonso Adame González (Médico).

Teniente ANPA Víctor Rafael Pérez Hernández.

Teniente SSN Juan Iván Zaragoza Flores.

Marinero ANE Guadalupe Flores Barranco.

Además, las autoridades aún mantienen las labores de rescate para localizar al teniente Luis Enrique Castillo Terrones, quien se reporta como desaparecido.

Del total de pasajeros del avión de la Marina, solo dos han sido rescatados con vida. Se trata de Julia Aracelis Cruz Vera, madre del menor, y de Miriam de Jesús Rosas Mancilla, quien es enfermera.

¿Qué sabemos del desplome del avión de la Marina en Galveston, Texas?

El accidente ocurrió durante una misión de apoyo médico junto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

Tras el desplome, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, dos de ellas sin vida, apuntó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado.

“Continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada”, agregó.

La autoridad mexicana señaló que la aeronave “se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado”.

“Una aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a esta institución, realizaba una misión de apoyo en el marco de ‘Plan Marina’ en coordinación con la Fundación Michou y Mau, misma que presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos”, detalló la institución en un boletín previo.

Ante esto, se activaron “los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, asimismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada”.

La Fundación Michou y Mau, creada en 1998, atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.

Con información de EFE