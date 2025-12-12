Muere un hombre en tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza en Texas

Un hombre murió en Starr County, en la frontera de Texas con México, tras un tiroteo en el que estuvo involucrada la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, informaron este viernes las autoridades estatales.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señaló que los Texas Rangers abrieron una investigación sobre el incidente. Según los primeros datos oficiales, el sospechoso recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Memorial de Starr County, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades señalaron que se trata de una investigación activa y en curso, y no han ofrecido más detalles sobre el incidente o sobre el fallecido.

Sube la violencia de la Patrulla Fronteriza ante políticas anti-migrantes

El uso letal de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza se ha ido normalizando en los últimos años, paralelo a un endurecimiento de las políticas migratorias y a una mayor presencia militar en la zona.

Organizaciones civiles han documentado centenares de muertes vinculadas a la actuación de agentes migratorios, incluidas personas abatidas a tiros, fallecidas en persecuciones vehiculares o que murieron bajo custodia tras no recibir atención médica adecuada.

Entre los casos más polémicos están los disparos transfronterizos, donde agentes en territorio estadounidense han matado a jóvenes que se encontraban del lado mexicano, lo que ha puesto en cuestión los límites legales de la fuerza estatal y la posibilidad de reparación para las familias.

Según registros de la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 60 organizaciones que aboga por los derechos de los migrantes y la reforma de las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México, desde enero de 2010, 351 personas han fallecido como resultado de enfrentamientos con agentes de la CBP.

Mexicanos ‘desafían’ redadas de ICE para festejar a la Virgen de Guadalupe

Centenares de mexicanos en Nueva York rindieron tributo este viernes a la Virgen de Guadalupe, patrona de su país, con música, flores, oraciones y procesiones, pero sobre todo con una fe inquebrantable en ‘La Morenita’, desafiando las gélidas temperaturas y el temor a las redadas que ha puesto en marcha la Administración de Donald Trump.

Los fieles asistieron a las procesiones y a la misa celebradas hoy en la Gran Manzana portando imágenes de la virgen o llevándola en su vestimenta, tal y como ocurrió hace 494 años con la tilma del indio Juan Diego, a quien, dice la leyenda, se le apareció la Virgen de Guadalupe en 1531 en el cerro Tepeyac, México.

Este año, el evento atrajo especialmente a jóvenes gracias a la carrera de relevo de la Antorcha Guadalupana, que se ha celebrado durante 24 años. La antorcha partió desde la Basílica de Guadalupe en México el 30 de agosto, encabezada por gigantescas pinturas de la virgen y de Juan Diego.

Tras visitar nueve estados mexicanos, cruza el río Bravo en Camargo, Tamaulipas, y se dirige a Estados Unidos.

Como cada año, la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, acompañados por los corredores -como hacen los inmigrantes-, cruzaron la frontera y, tras ser recibidos en varios estados, finalizaron su recorrido en Central Park, donde llegaron encabezados por una bandera estadounidense y una de México con la imagen de la santa patrona.