Trump pone la lupa en NY: Acusan de otorgar licencias a extranjeros sin verificar estatus migratorio

La administración Trump acusa al gobierno de Nueva York de otorgar licencias comerciales sin verificar estatus migratorio de las personas. (Shutterstock)

Nueva York emite licencias a inmigrantes que pueden seguir siendo válidas mucho después de que expire la autorización del titular para permanecer legalmente en el país, afirmó el viernes el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien amenazó con retener 73 millones de dólares en fondos para carreteras a menos que se solucione el sistema.

Según las autoridades del estado, Nueva York cumple con todas las reglas federales para la expedición de licencias y ha verificado el estatus migratorio de los conductores.

Nueva York es el estado que Duffy señaló más recientemente en su esfuerzo por asegurarse de que los conductores de camiones y autobuses estén calificados para obtener licencias.

Ese esfuerzo inició después de que un conductor de camión que se encontraba en Estados Unidos sin autorización hizo un giro en U ilegal y causó un accidente en Florida en el que murieron tres personas. Las reglas sobre estas licencias están vigentes desde hace años.

Buscarían auditar licencia no domiciliadas expedidas a migrantes con situación irregular en EU

El Departamento de Transporte indicó que está en proceso de auditar estas licencias no domiciliadas a escala nacional, pero hasta ahora los únicos estados a los que amenazó con sancionar están gobernados por demócratas.

Aun así, Duffy sostuvo el viernes que este esfuerzo no es político y afirmó que su propósito es asegurarse de que todas las personas al volante de un camión de 36 toneladas estén calificadas y sean seguras.

Según Duffy, los investigadores federales encontraron que más de la mitad de las 200 licencias revisadas en Nueva York se emitieron de forma incorrecta, y que muchas permanecen válidas durante ocho años, independientemente de cuándo expira el permiso de trabajo del inmigrante.

Señaló que el estado no demostró que verificó el estatus migratorio de los titulares de las 32 mil licencias comerciales no domiciliadas activas que emitió. Además, los investigadores encontraron casos en los que Nueva York emitió licencias con autorizaciones de trabajo vencidas.

“Cuando más de la mitad de las licencias revisadas se emitieron ilegalmente, no es solo un error, es una negligencia del deber por parte del liderazgo estatal. La gobernadora (Kathy) Hochul debe revocar inmediatamente estas licencias emitidas ilegalmente”, señaló Duffy.

Nueva York defiende emisión de licencias

Nueva York tiene 30 días para responder a estas preocupaciones. El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados del estado (DMV), Walter McClure, defendió las prácticas de la entidad.

“El secretario Duffy miente una vez más sobre el estado de Nueva York en un intento desesperado por distraer de la administración fallida y caótica que representa. Esta es la verdad: las licencias de conducir comerciales están reguladas por el Gobierno Federal, y el DMV del estado de Nueva York cumplió y seguirá cumpliendo con las reglas federales”, dijo McClure.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20 por ciento de los conductores de camiones, pero estas licencias no domiciliadas solo equivalen al 5 por ciento de todas las licencias de conducir comerciales.

El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían de manera severa qué no ciudadanos podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió esas reglas.

Duffy también amenazó con retener millones de dólares a California, Pensilvania y Minnesota después de que auditorías encontraran problemas importantes según las reglas vigentes, como licencias comerciales con una vigencia mayor que la del permiso de trabajo del conductor. Esa presión llevó a California a revocar 17 mil licencias.