Desplome de aeronave de la Marina en Texas deja 4 muertos: Ayudaba a Michou y Mau en traslado de paciente

La aeronave de la Marina que se desplomó en Galveston es una Beechcraft modelo King Air.

Una aeronave de la Marina se accidentó al intentar llegar a Galveston, Texas, la tarde de este lunes 22 de diciembre. El saldo del accidente aéreo es dde cuatro desaparecidas y otras cuatro rescatadas del agua.

Si bien la Marina informó la muerte de únicamente dos personas y que los elementos de rescate trabajaban para encontrar a las otras dos, el Sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, confirmó a KPRC, filial de CNN, la muerte de un total de cuatro personas.

La Secretaría de Marina confirmó el accidente en un comunicado, y explicó que el avión viajó desde Mérida, Yucatán, apoyaba a la fundación Michou y Mau, que beneficia a niños con quemaduras graves y que desde septiembre pasado ha ayudado a la bebé Jazlyn, sobreviviente la explosión de la pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

Según los reportes, la aeronave Beechcraft King Air con matrícula NX 1209, perteneciente a la Marina, se encontraba en una misión de carácter humanitario en el marco del Plan Marina; sin embargo, sufrió un accidente antes de aterrizar en Texas, y cayó al agua en la ciudad costera.

En la aeronave venían cuatro elementos de la Marina, así como otros cuatro civiles, por lo que actualmente hay dos personas desaparecidas. Se desconoce si las personas reportadas como fallecidas son civiles o marinos, así como el estado de salud del paciente al que trasladaban.

Michou y Mau no se ha pronunciado al respecto.

Aún se desconocen las causas del accidente que provocó el desplome de la aeronave de la Marina que ayudaba con un traslado a la fundación Michou y Mau; sin embargo, medios locales de Galveston informaron que la aeronave desapareció de los radares.

Rescatan a víctimas de desplome de aeronave de la Marina

La Marina informó que, tras el desplome de la aeronave que ayudaba en el traslado de un paciente con la fundación Michou y Mau, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate de las víctimas, y aunque ya rescataron a seis, continuaban las labores para dar con las dos personas que faltan, y a la espera de que confirmen los datos del sheriff del Galveston.

Además, las autoridades confirmaron que ya comenzaron las investigaciones para dar con las causas del desplome de la aeronave de la Marina, institución que reiteró su compromiso con la seguridad aérea.

Flight Radar 24, plataforma de seguimiento de vuelos, mostró que la aeronave de la Marina ya había llegado a Galveston, y cuando daba la vuelta para comenzar su aterrizaje, se desplomó en cerca del puente Gulf Freeway.

Con información de CNN.