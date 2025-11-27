Embarcación de la Marina ‘arde’ en Cozumel: Explosión de contenedor deja 5 heridos

Cinco elementos de la Marina sufrieron quemaduras y recibieron atención médica luego de que explotara el contenedor donde realizaban maniobras de carga de combustible de una embarcación de respuesta inmediata, conocida como ERI, en las instalaciones de la Secretaría de Marina y Fonatur en la isla de Cozumel, en Quintana Roo.

Los hechos, de acuerdo con testigos, ocurrieron cerca de las 12:30 horas de este jueves 27 de noviembre, cuando escucharon un fuerte estallido en el interior de la embarcación que tenía a los marinos en el interior.

La explosión generó fuego intenso y humo, visibles a varios metros de distancia, por lo que de inmediato entraron al rescate otras embarcaciones que estaban en la zona costera de Cozumel.

Tras la explosión, llegaron ambulancias a la zona para brindar primeros auxilios a los marinos, así como trasladarlos a hospitales dentro de la misma isla. Por ahora no se reportan víctimas, y se desconoce la gravedad de las heridas de los elementos.

Videos en redes sociales mostraron cómo el fuego consumió parte de la embarcación mientras el personal naval intentaba controlar la emergencia para evitar una tragedia mayor en la embarcación de la Marina.

Cerca de las 13:30 horas, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval de Cozumel, informó en un comunicado que el incidente fue durante maniobras rutinarias a bordo de la embarcación menor tipo ERI, cuando los elementos manipulaban el combustible.

Además, explicaron que los cinco marinos lesionados en Quintana Roo recibieron atención médica y se encuentran estables. Además, se mantiene comunicación con los familiares para brindar los apoyos necesarios.

El Gobierno de Mara Lezama en Qunitana Roo confirmó que el incendio estaba bajo control, y aseguró que las víctimas fueron trasladadas al Sector Naval y a la Clínica AMERIMED. Por ahora se descartan complicaciones en el estado de salud de los marinos.