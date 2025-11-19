Asesinato de Noelia, de 4 años: Detienen a presunto autor material del ataque; es policía activo en Oaxaca

Noelia, niña de 4 años, fue asesinada en Oaxaca, presuntamente a manos de un policía.

Autoridades de Oaxaca informaron la detención de Lamberto ‘S’, policía auxiliar que estaría implicado en el asesinato de la niña Noelia, de 4 años, en Juchitán.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el detenido es identificado como elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, y además del asesinato de la niñoa Noelia estaría relacionado con desapariciones en la localidad de Juchitán.

El hombre sería el autor material del asesinato de la niña, quien fue hallada sin vida el 11 de noviembre, un día después de haber sido reportada como desaparecida tras el asesinato de su madre.

Lamberto ‘S’ se suma a las tres mujeres detenidas que también están relacionadas con el asesinato de Noelia, esto luego de que la Fiscalía local recavara indicios a través de labores de inteligencia, sumado a testimonios y análisis periciales con los que se obtuvo la orden para detener al hombre.

De acuerdo con Quadratín, las cuatro personas pertenecen a una célula criminal que opera en la región del Istmo y que ha estado involucrada en hechos violentos recientes en Oaxaca, así como desapariciones en el país.

Dicho grupo criminal tiene por nombre ‘Los Cromos’ y estaría liderado por ‘El Comandante Cromo’, aunque se desconoce si tienen relación con algún cártel más grande o si operan en otros estados además de Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca informaron que hay 12 elementos de ‘Los Cromos’ detenidos en semanas recientes.

¿Qué sabemos del asesinato de la niña Noelia?

Noelia, de 4 años de edad, desapareció el 10 de noviembre, después de que asesinaran a su madre por motivos que se desconocen.

El ataque fue sobre la avenida Vicente Guerrero, y además de Noelia y su madre, una mujer y un hombre más fueron asesinados a balazos.

Sus restos fueron encontrados el 11 de noviembre en una vivienda en Juchitán, especialmente en la colonia La Planta.

Ante la indignación que provocó el asesinato de Noelia y su familia, las autoridades investigan la desaparición y asesinato bajo perspectiva de género y de infancia, a la espera de que en el futuro determinen el móvil del ataque y con ello imputar a las personas responsables.