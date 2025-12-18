(VIDEO) Jet privado se estrella en Carolina del Norte; aeronave sería de Greg Biffle, expiloto de NASCAR

Jet privado se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville. (Foto: captura de pantalla)

Un avión, al parecer del expiloto de NASCAR, Greg Biffle, se estrelló la mañana de este jueves 18 de diciembre cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell (Carolina del Norte), dejando varios muertos, confirmó la oficina del alguacil.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR, conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.

¿Qué sabemos del jet privado que se estrelló en un aeropuerto de Carolina del Norte?

La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 horas por causas que aún se investigan. El avión tenía previsto volar más tarde desde Sarasota, Florida, al Aeropuerto Internacional Treasure Cay en las Bahamas antes de regresar a Fort Lauderdale, Florida, y luego a Statesville por la tarde.

Hasta el momento las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo. No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.

Sin embargo, un sheriff detalló que hubo muertes en el accidente de la aeronave que intentaba aterrizar en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte.

“Puedo confirmar que hubo muertes”, dijo el sheriff del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque se negó a decir cuántas.

Los golfistas que jugaban junto al aeropuerto quedaron conmocionados al presenciar el desastre, e incluso se lanzaron al suelo en el Club de Golf Lakewood mientras el avión sobrevolaba. El noveno hoyo estaba cubierto de escombros.

“Pensamos: ‘¡Dios mío! ¡Eso está demasiado bajo!’”, dijo Joshua Green, de Mooresville. “Daba miedo”.

Un video de WSOC-TV mostró a los socorristas corriendo hacia la pista mientras las llamas ardían cerca de los restos dispersos del avión.

El sitio web del aeropuerto indica que el Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para compañías Fortune 500 y varios equipos de NASCAR.

Statesville se encuentra a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte. Las autoridades no han informado si hubo heridos.

Con información de AP y EFE