‘Diseñado para la velocidad’: Así son los Cessna Citation 650 III, el avión que se desplomó en Toluca

Tras el desplome del jet privado Cessna Citation 650 III en el Valle de Toluca que dejó 10 personas muertas, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades del Estado de México ya investigan las causas de la tragedia.

Una de las primeras versiones, según fuentes consultadas por El Financiero, es que el desplome del jet privado con matrícula XA-PRO ocurrió debido a una falla en el motor, y luego de las advertencias del piloto, llamado Juan Carlos Olivares Casas, quien señaló que se estaban desplomando antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Dentro de las investigaciones también participan la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), con el objetivo de confirmar cuál fue la falla en el jet Cessna Citation 650 III, que cubría la ruta de Acapulco, Guerrero, a Toluca, en el Estado de México.

Cessna es una compañía estadounidense que fabrica jets privados y otras aeronaves. (Bloomberg)

Esto sabemos del jet Cessna Citation 650

El jet Cessna Citation, como el que se desplomó en Toluca, Estado de México, este lunes 15 de diciembre, pertenece a la familia de aviones privados de la empresa estadounidense Cessna, con sede en Wichita, Kansas, que comenzó a fabricar aeronaves en masa desde 1972.

Aunque los primeros prototipos de los jets Citation comenzaron en 1969 con el modelo I, fue hasta el 30 de mayo de 1979 que la generación Cessna Citation III, donde comenzó el modelo 650, inició con sus pruebas, y casi 3 años después, el 30 de abril de 1982, recibió la certificación para entrar al mercado, esto de acuerdo con la enciclopedia Leviathan.

El Cessna Citation 650 fue uno de los modelos más exitosos, y formó parte de las generaciones III, VI y VII, aunque el modelo de la III fue uno de los más emblemáticos debido a que fue el inicio de una nueva etapa en la fabricación de los jets privados para la empresa. La versión VI fue más económica, y la VII fue más potente respecto a la base de la III.

El jet privado que se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca pertenece a una serie de aeronaves Cessna Citation 650 III, que fueron fabricados entre 1983 y 1992, y estas son algunas de sus características:

Ala en flecha de 29 metros cuadrados.

de 29 metros cuadrados. Autonomía de 4 mil 350 kilómetros .

. Velocidad de 875 kilómetros por hora .

. Puede volar hasta 15 mil 545 metros de altura .

. Longitud de cabina de 5.6 metros.

Cola en forma de ‘T’ .

. Sección transversal de fuselaje y cabina que se conservaron para modelos posteriores.

y cabina que se conservaron para modelos posteriores. Capacidad de 6 a 9 pasajeros , más el piloto y su copiloto.

, más el piloto y su copiloto. Se puede usar como ambulancia , en ciertos casos.

, en ciertos casos. Asientos de cuero reclinables.

Minibar.

Es capaz de hacer vuelos intercontinentales.

Portales especializados en aeronáutica explican que el Cessna Citation 650 fue diseñado para la velocidad, de ahí su cola en forma de ‘T’, y hasta la fecha se le considera como una aeronave “eficiente”.

Modelo de jet Cessna Citation reciente. (Bloomberg)

¿Cómo operaba el jet privado Cessna Citation 650 que se desplomó en Toluca?

La empresa JETPRO era la operadora del jet privado Cessna Citation 650 III, con matrícula XA-PRO, y la mayoría de sus operaciones eran dentro de México.

La plataforma Flightradar indica que el jet que se desplomó en Toluca realizó tres vuelos el 12 de diciembre pasado, todos entre Toluca y Acapulco, y con recorridos que duraban de 35 a 39 minutos de un punto a otro.

Ese día, los vuelos de la aeronave fueron los siguientes:

Toluca-Acapulco: Despegó a las 12:15 y aterrizó a las 12:52 horas.

Despegó a las 12:15 y aterrizó a las 12:52 horas. Acapulco-Toluca : Despegó a las 13:57 y aterrizó a las 14:32 horas.

: Despegó a las 13:57 y aterrizó a las 14:32 horas. Toluca-Acapulco: Despegó a las 15:29 y aterrizó a las 16:07 horas.

Interior de los jets Cessna Citation. (Bloomberg)

¿Cuánto cuesta rentar un jet privado Cessna Citation 650?

Aunque se dejaron de producir hace más de 30 años, los jets Cessna Citation 650 aún son populares en el mundo de los vuelos privados.

Agencias de distintos países tienen a estas aeronaves dentro de sus servicios de tours y viajes, y en el caso de México, existen servicios desde Cancún, Quintana Roo, en los que rentan la aeronave por 3 mil 100 dólares por hora para vuelos nacionales y de 3 mil 450 dólares por hora para vuelos internacionales.

También existen portales en internet donde aparecen a la venta por aproximadamente un millón 100 mil dólares.