Wall Street ‘celebra’ inflación a la baja en EU: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street registra sólidos avances respaldados por un enfriamiento de la inflación, de acuerdo con las cifras publicadas esta mañana.

El Nasdaq registra un incremento de 1.07 por ciento, en los 22 mil 934.36 enteros, seguido por el S&P 500, con 1.04 por ciento más, que ronda en las 6 mil 791.35 unidades, mientras que el Dow Jones suma 0.47 por ciento, con 48 mil 100.43 puntos.

“La inflación por debajo de lo esperado en noviembre ha provisto a las palomas de la Fed con munición sólida para un recorte de tasas en enero. Es solo un mes de datos, y no se pueden descartar distorsiones, pero la fuerte caída de la inflación anual deja a la Fed con pocas excusas para no responder al aumento del desempleo”, dijo a Bloomberg Seema Shah de Principal Asset Management.

Por su parte, las ganancias en Europa son de 0.66 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 17 mil 51.50 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que se coloca en las 8 mil 131.31 unidades, seguido por el DAX en Alemania que sube 0.47 por ciento, en los 24 mil 75.87 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres con 0.25 por ciento más, se coloca en los 9 mil 800.64 enteros.

Los dos centros bursátiles del país también aumentan 0.75 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se colocó en los 62 mil 997.33 puntos, al igual que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores que suma 0.94 por ciento, en los mil 249.69 enteros.

En tanto, los precios del petróleo exhibieron aumentos, el West Texas Intermediate suma 0.89 por ciento, en los 56.41 dólares por barril, y el Brent con 0.60 por ciento más, alcanzó los 60.04 dólares por unidad.