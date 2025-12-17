Wall Street abre mixto, preocupado por datos de empleo en EU: ¿Cuánto pierde HOY?

Los principales índices en Wall Street mantienen sus posiciones mixtas, mientras los inversionistas se preparan para conocer los datos de inflación en la sesión de mañana, al tiempo que asimilan comentarios por parte de oficiales de la Fed.

Hasta el momento, el Dow Jones suma 0.04 por ciento, en los 48 mil 303.33 enteros, mientras que las bajas son de 0.27 por ciento para el Nasdaq, que se coloca en las 23 mil 50.98 unidades, y el S&P 500 que cede 0.09 por ciento, alcanza los 6 mil 795.74 puntos.

“Es probable que la respuesta moderada a los datos de empleo se repita después de todo, las preocupaciones sobre la calidad de los datos de las nóminas también son aplicables al IPC. Al menos en la medida en que exista un cierto grado de escepticismo, independientemente de cómo se presenten los datos”, dijo a Bloomberg Ian Lyngen de BMO Capital Markets.

En tanto, los índices del lado de Europa se preparan para cerrar con ganancias de 1.65 por ciento para el FTSE 100 de Londres con 9 mil 844.43 enteros, seguido por el IBEX 35 de España con 0.23 por ciento, en las 16 mil 960 unidades, en tanto, el CAC 40 de Francia suma 0.01 por ciento, hacia los 8 mil 106.86 puntos.

Las plazas bursátiles en nuestro país abren con números dispares, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores aumenta 0.10 por ciento, en los 63 mil 292.51 enteros, en tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores con 0.08 por ciento menos ronda en las mil 251.89 unidades.

Por su parte, los precios del petróleo reportan alzas de 1.54 por ciento, para el caso del West Texas Intermediate (WTI) en los 56.12 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 1.49 por ciento, con 59.78 dólares el barril.