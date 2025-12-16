Superpeso ‘se aferra’ a las 17 unidades: ¿Cuánto gana frente al dólar HOY 16 de diciembre?

El peso mexicano opera con cambios marginales, pero se mantiene en terreno de ganancias, al tiempo que los operadores asimilan cifras económicas y el billete norteamericano continúa debilitándose.

Las cifras de Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.9712 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.06 por ciento o 1.0 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“Para la sesión de hoy el escenario base es de alta sensibilidad a los datos estadounidenses, con un peso que podría consolidar debajo de 18,00 si el flujo de información favorece un dólar débil, pero que también está expuesto a movimientos bruscos intradía dada la cercanía a niveles técnicos relevantes.

“Un rango razonable para el día se ubica entre 17,90 y 18,10, con la dirección final definida por el tono de los datos de empleo y actividad en Estados Unidos”, indicó Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.

¿Cómo cotiza el dólar HOY 16 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.41 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados reporta una baja de 0.23 por ciento, en los 98.09 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 204.19 unidades cede 0.15 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.19 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más apreciadas HOY 16 de diciembre?

Entre las divisas más apreciadas se encuentra la libra esterlina con 0.43 por ciento, el florín húngaro con 0.41 por ciento, el yen japonés con 0.38 por ciento, el peso chileno con 0.34 por ciento y el franco suizo con 0.31 por ciento.