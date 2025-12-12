Peso gana terreno frente al dólar y roza las 18 unidades

La apreciación no responde a cambios en los fundamentales macroeconómicos. Más bien, parece provenir de un aumento en las transacciones internacionales denominadas en pesos.

La debilidad del dólar y las operaciones de carry trade apuntalaron la cotización de la moneda mexicana, la cual se ubicó ayer muy cerca de las 18 unidades, su nivel más bajo desde finales de julio del 2024.

Según datos reportados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en 18.0354 pesos por dólar, con lo que presentó una apreciación de 0.81 por ciento, su mayor ganancia registrada en una jornada dese el pasado mes de agosto.

A la par, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente una cesta conformada por seis países desarrollados, reportó un descenso de 0.43 por ciento, a los 98.36 enteros. El índice dólar de Bloomberg (BBDXY) cedió 0.23 por ciento a los mil 206.81 puntos.

Pau Messeguer, economista en jefe de Multiva, explicó que el reciente avance del peso se explica por una combinación de factores externos y locales.

“La apreciación no responde a cambios en los fundamentales macroeconómicos. Más bien, parece provenir de un aumento en las transacciones internacionales denominadas en pesos, incluidas operaciones de carácter especulativo”.

Añadió que a esto se le suma una mayor debilidad del dólar a nivel global, ya que los mercados anticipan que la tasa de interés estadounidense seguirá convergiendo gradualmente hacia un nivel más neutral, lo que reduce el atractivo relativo del dólar frente a otras monedas e impulsa el apetito global por riesgo, beneficiando a divisas emergentes como el peso.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, señaló durante su participación en el Foro virtual Meet Point de El Financiero que, en buena medida, la apreciación del peso se da por el atractivo de carry trade que mantiene la moneda mexicana.

“Este atractivo se define a través del famoso diferencial de tasas que existe entre los países y la de libre de riesgo de corto plazo, que es la de Estados Unidos, y también por la volatilidad que presentan esas monedas.

Implicaciones

Andrés Abadía, economista en jefe para LATAM de Pantheon Macroeconomics, puntualizó que, aunque el fortalecimiento del peso puede aliviar ciertas presiones inflacionarias, también tiene efectos mixtos.

Ejemplificó que, por un lado, reduce los ingresos en pesos por exportaciones y remesas, aunque están débiles, y podría afectar la competitividad de sectores sensibles al tipo de cambio.

Además, destacó que parte de esta apreciación está sostenida por flujos especulativos y también posicionamiento técnico, lo que la hace vulnerable a episodios de volatilidad si cambia el apetito por riesgo.

Expectativas

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, señaló que ante la debilidad del dólar y debido a que las operaciones carry trade siguen favoreciendo al peso, es probable que cierre el 2025 o inicie el 2026 debajo del actual nivel.

No obstante, señaló que el hecho de que la apreciación del peso se deba a estos factores, genera una alta vulnerabilidad para el tipo de cambio, puesto que estas operaciones dependen del diferencial de tasas y de la aversión al riesgo global, así como de la percepción de riesgo sobre México.

En su escenario central, Banco Base contempla que el dólar cerrará en 19 pesos el próximo año, pero en un escenario optimista finalizaría en 18 pesos.

Hacia delante, los operadores se preparan para conocer la decisión del ente monetario en nuestro país, para la cual se anticipa un ajuste a la baja de 25 puntos básicos.

“Uno de los factores que pudiera generar el que el tipo de cambio diera ese brinco de los 18 a los 17, sería el que no se concretara un recorte de tasas por parte del banco central de México, y que se tornara mucho más cauteloso, dando una señal muy clara de que habrá una pausa prolongada”, indicó Quiroz.

Para Messeguer, un recorte de tasas ya ha sido incorporado por los mercados, y a menos que el banco central adopte un tono más restrictivo, el impacto marginal en el tipo de cambio debería ser acotado.

“Hacia el cierre del año no esperamos movimientos abruptos. La segunda mitad de diciembre suele caracterizarse por menor volumen de transacciones, lo que reduce la probabilidad de variaciones fuertes. El peso podría mostrar volatilidad acotada, pero no anticipamos saltos relevantes”, abundó.