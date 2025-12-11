Peso ‘le echa ganas’ antes del descanso por feriado de la Virgen de Guadalupe

El peso mexicano arranca la jornada ampliando su permanencia en terreno de ganancias, ante una mayor debilidad registrada por parte del índice ponderado dólar, ubicándose por debajo de las 18.20 unidades.

Los datos reportados por Bloomberg indican que, hasta el momento, la moneda mexicana se aprecia 0.41 por ciento o 7.59 centavos, respecto a su cierre previo. Y el tipo de cambio se ubica en 18.10 pesos por dólar.

“El peso se posiciona en el 13° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio USD/MXN es impulsado a la baja por la debilidad del dólar, a pesar de que las tensiones comerciales locales aumentaron el sentimiento de cautela entre los inversores”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.62 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.90 por ciento, en los 97.88 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.28 por ciento hacia las mil 205.96 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.10 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.97 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el rublo ruso con 1.21 por ciento, la rupia india con 0.43 por ciento, el dólar taiwanés con 0.23 por ciento, el dólar australiano con 0.19 por ciento y el florín húngaro con 0.10 por ciento.