¿Por qué México sale ‘ganón’ de la incertidumbre comercial provocada por Trump?

A pesar de los aranceles aplicados por Trump, México se mantiene como el principal socio comercial de EU.

México es “un claro beneficiario” de los cambios en el comercio internacional en el contexto de las políticas comerciales de Donald Trump, afirmó Mauricio Naranjo, director general de Monex.

Durante el EF Meet Point. Expectativas Económicas 2026, el experto destacó que “el comercio internacional a pesar de todo durante este año y lo que estamos viendo nosotros es que los flujos, en particular a México se están incrementando”.

Mauricio Naranjo apuntó que este crecimiento es alimentado por el comercio exterior con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, “tanto el lado importador y exportador”.

Destacó que entre los sectores más dinámicos están el automotriz, con todo lo relacionado a las autopartes, al igual que el de maquinaria, electrónica con los dispositivos médicos.

“Tenemos una base de jóvenes, gente que está saliendo de las universidades con preparación técnica y todo eso sirve como insumo importante para que todo esto ocurra”, destacó.

Integración de América del Norte sigue ‘viva’: Monex

El director general de Monex comentó que el campo mexicano es uno de los sectores de exportación que más ha crecido últimamente, al igual que el sector terciario, ya que en nuestro país están surgiendo industrias de servicios.

El experto precisó que todos estos sectores tienen un fuerte potencial para detonar su crecimiento.

“Creo que es algo que hubiera sido difícil tal vez de anticipar cuando vimos esta discusión arancelaria detonándose a principios de año. No obstante, este proceso de integración en este bloque norteamericano se sigue fortaleciendo”, detalló.

Refirió que México es una potencia de comercio internacional y se sostiene como el principal socio comercial de Estados Unidos tanto en la parte de importaciones como exportaciones.

“En Monex siempre hemos estado concentrados en esto en la parte de pagos internacionales, financiamiento al comercio internacional, y lo que estamos haciendo es ver cómo integramos esto cada vez este negocio en el que nosotros estamos de pagos es un negocio que está volviéndose cada vez más digital volviéndose cada vez más eficiente y nosotros estamos apoyando al sector”, detalló.