Exportaciones hacia EU marcan récord en septiembre; México es el mayor comprador de EU

En medio del retraso generado por el cierre de gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos, la Oficina del Censo publicó las cifras de comercio exterior correspondientes a septiembre, revelando que México no solo consolidó su posición como principal proveedor de bienes para el mercado estadounidense, sino que también se convirtió en el mayor comprador de productos hechos en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos actualizados del Buró del Censo, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos acumularon 399.5 mil millones de dólares entre enero y septiembre, un avance anual de 5.5 por ciento que marcó un máximo histórico para el comercio bilateral. Este desempeño permitió a México mantener una participación de 15.4 por ciento en el total de importaciones estadounidenses, muy por encima de Canadá, que registró 11.2 por ciento, y de China, que se ubicó en 9.3 por ciento.

El dinamismo comercial no solo se reflejó en las ventas mexicanas, sino también en la demanda interna. Durante los primeros nueve meses del año, México se consolidó como el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, desplazando a Canadá por un margen mínimo. El vecino del norte exportó a México mercancías por 253.6 mil millones de dólares, ligeramente por encima de los 253.4 mil millones enviados a Canadá.

En el desglose mensual, las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos ascendieron a 44.6 mil millones de dólares, cifra récord para ese mes y equivalente a un crecimiento anualizado de 0.9 por ciento. Con este resultado, México captó el 16.2 por ciento del total de las importaciones estadounidenses en septiembre, superando con amplitud a sus principales competidores: Canadá con 11.6 por ciento y China con 8.5 por ciento.

En dirección contraria, en septiembre, México también fue el principal comprador de bienes estadounidenses, pues las exportaciones de Estados Unidos hacia México alcanzaron 27.2 mil millones de dólares. Esta cifra representó una participación de 14.7 por ciento en las ventas externas totales de Estados Unidos, superando nuevamente a Canadá, con 14.5 por ciento, y a China, con apenas 5 por ciento.