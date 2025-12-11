Ebrard responde a petición de China de no imponer aranceles: ‘No son medidas políticas, son económicas’

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó por qué México aplicará aranceles a China y otros países.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, apuntó que México aplicará aranceles ‘de manera quirúrgica’ a algunos productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, y no de manera generalizada. Asimismo, reconoció la molestia de China, que pidió a México que no imponga dichos gravámenes.

“Vamos a dialogar y me queda muy claro que a ellos no les gusta que apliquemos aranceles (...) Estaremos dialogando con China y otros países. No son medidas políticas, son medidas económicas y comerciales", apuntó Ebrard en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El jueves, el Senado mexicano aprobó los aranceles anunciados en septiembre por el gobierno a cientos de productos procedentes de China y otros países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Estos gravámenes están dirigidos a productos textiles, el calzado, la industria automotriz (coches y autopartes), electrodomésticos y más.

Ante la situación, China expresó que tiene esperanza en que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”. Corea del Sur también adelantó que revisará el impacto que las medidas tengan para después emitir su propia respuesta.

¿Por qué México aplicará aranceles a China y otros países?

El gobierno mexicano aplicará nuevos aranceles con el argumento de proteger sectores industriales estratégicos, de acuerdo con declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que México ya contaba con tarifas para varios de estos productos, pero que se requiere realizar ajustes ante las tendencias comerciales observadas este año. Ebrard apuntó que países como China están colocando bienes en el mercado internacional a precios “muy bajos”, en algunos casos incluso por debajo del costo del inventario y advirtió que la expansión acelerada de productos extranjeros puede impactar a la industria manufacturera nacional.

El funcionario destacó que los nuevos aranceles se enfocarán en bienes terminados como los vehículos, dado su peso en la economía nacional. Recordó que más del 30% del empleo en la industria manufacturera depende del sector automotriz, lo que representa más de 1.3 millones de puestos de trabajo.

En ese contexto, sostuvo que permitir la entrada de autos importados a muy bajo precio, sin aportación a la economía nacional, podría poner en riesgo la competitividad del sector mexicano.

Al ser cuestionado sobre si esta es una medida proteccionista como la que ha aplicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ebrard destacó que México aplica solo medidas defensivas.

“Lo que estamos tratando de hacer son medidas quirúrgicas, no estamos imponiendo aranceles generalizados, si quisiéramos poner aranceles a todo el exterior como hace EU con todos los países, sí sería complicado para nuestra economía”, señaló en su entrevista.