Repunte del oro impulsa aumento mundial de la minería ilegal: Poblaciones rurales dejan la agricultura

El aumento de los precios del oro está impulsando una rápida expansión de la minería de oro informal y no regulada, que a menudo es ilegal y ecológicamente destructiva, según el Consejo Mundial del Oro.

La minería de oro artesanal y a pequeña escala probablemente ha aumentado a aproximadamente el 30 por ciento del suministro mundial, según declaró Terry Heymann, director de estrategia del consejo, en una entrevista.

En muchos países ricos en oro, como Ghana, las poblaciones rurales están cambiando de la agricultura a la minería de oro a pequeña escala.

La extracción no regulada causa contaminación por mercurio y proporciona al crimen organizado una nueva fuente de ingresos, afirmó Heymann.

‘Cambios en los medios de vida se relacionan con el precio del oro’

“La gente está cambiando sus medios de vida, y eso está directamente relacionado con el precio del oro”, dijo. “Es preocupante”.

El Banco Mundial utilizó una estimación más conservadora del 20 por ciento del suministro mundial en un informe publicado en 2021, que Heymann calificó de obsoleto.

El suministro total de oro de las minas se situó en 3591.29 toneladas en 2024, según el Consejo Mundial del Oro.

Esto representa un valor de más de 480 000 millones de dólares a precios actuales.

Heymann recomienda la construcción de instalaciones formales como la planta Veta Dorada de Dynacor Group en Perú, donde los mineros artesanales pueden procesar su mineral sin contaminar el medio ambiente y también obtener acceso al mercado formal.

Aumento del precio del oro impulsa a narcos a minería ilegal en la Amazonía

Los garimpeiros, mineros ilegales, han existido durante casi un siglo, deforestando la tierra y contaminando las aguas.

Pero ahora, la ofensiva federal contra los delitos ambientales y el repunte del oro, que ha disparado los precios a máximos históricos, han sumido a la industria en una mayor oscuridad.

Las visitas de Bloomberg News a los sitios mineros, junto con docenas de entrevistas con mineros, expertos, lugareños y funcionarios, revelan un mundo que se está volviendo cada vez más letal a medida que una industria con décadas de antigüedad queda bajo la influencia de las bandas de narcotraficantes.

“Las organizaciones criminales que se han dedicado al narcotráfico durante mucho tiempo han descubierto un nuevo mercado”, declaró André Luiz Porreca Ferreira Cunha, fiscal federal encargado de las investigaciones de minería ilegal en la Amazonía, incluyendo el caso Rodrigues. “Están creando estados paralelos en medio de la Amazonía. Es aterrador”.