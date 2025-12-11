Este es el pronóstico de crecimiento de Monex para México en 2026

Especialistas advierten que el crecimiento de México en 2026 está 'atado' al desarrollo de la revisión del T-MEC.

La economía de México crecerá a un ritmo de 1.3 por ciento para 2026, afirmó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

“Pensamos que claramente para este 2025, el crecimiento será modesto y para 2026 vamos a ver un incremento en la actividad económica todavía pequeño", dijo en el EF Meet Point. Expectativas Económicas 2026.

La experta detalló que el comercio entre México y Estados Unidos es el ‘salvavidas’ de la economía en este 2025, aunque se pensaba que iba a ser el más afectado por las políticas de Donald Trump.

No obstante, resaltó que lo que está originando que se dé este ambiente de crecimiento bajo tiene que ver en buena medida con la incertidumbre propiciada por la relación comercial que se mantendrá en el largo plazo entre Estados Unidos y México.

“Hasta que veamos cómo va el proceso ya formal de la revisión del T-MEC, pero antes de eso yo creo que vamos a seguir teniendo un ambiente de dudas, de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar y eso claramente también va a mantener un freno en la economía”, comentó.

Janneth Quiroz puntualizó que la Iniciativa Privada en México no está dispuesta a incrementar su producción si no tiene “la certeza” de que habrá una demanda que la justifique en 2026.

“Yo creo que de ahí que tenemos esta especie de parálisis a esperar a ver qué es lo que va a suceder hacia el próximo año”, abundó.

Sin embargo, explicó que de cara al 2026, el impulso al consumo podría venir de una relación cordial en el comercio bilateral entre Estados Unidos y México y de los partidos del Mundial en nuestro país que ayuden a la economía mexicana.

Janneth Quiroz consideró que las exportaciones han jugado un papel fundamental al presentar un dinamismo bastante competitivo, que de no haber sido por ellas, México estaría en un escenario más complicado de incluso contracción.