Los 10 principales pronósticos de la economía mexicana para 2026

Continuando con la saga prospectiva anual de Bursamétrica, toca ahora dar nuestros escenarios y predicciones para el 2026. La semana pasada expusimos nuestras premisas para la economía mundial, sobre las cuales se basa nuestro escenario básico para México, las que podemos resumir en un entorno que para el 2026 luce ligeramente mejor al del presente año, tanto en crecimiento económico como en inflación y en condiciones financieras.

Para la economía de México asumimos las siguientes premisas:

1. Es el segundo año de gobierno de la Administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, en donde normalmente toman forma los programas de inversión del sexenio, como el Plan México, los planes sexenales de Desarrollo, entre otros.

2. La política fiscal sigue enfocada a los programas sociales, y a lograr una gradual consolidación fiscal, reduciendo ligeramente el déficit Fiscal en relación al PIB para el 2026 a una razón del 4.1% sobre el 4.3% del 2025. La estrategia de concentrar los esfuerzos de fiscalización hacia los grandes contribuyentes persiste.

3. La Inversión Fija Bruta ha mostrado una tendencia constante a reducirse desde hace más de un año. No se ve que esta tendencia pueda revertirse dado que existen factores tanto domésticos (Los cambios constitucionales como la desaparición de organismos autónomos reguladores, y la reforma del Poder Judicial).

4. En relación al T-MEC esperamos que en el 2026 se realice una reapertura del contrato, y se negocie un nuevo acuerdo de manera tripartita.

5. El Mundial de Futbol tendrá como resultado una derrama económica derivada del gasto de inversión pública y de la inversión privada, así como un mayor flujo de turistas.

Con estas premisas a continuación presentamos los diez principales pronósticos para la economía de México para el 2026.

1. Crecimiento económico: Prevemos que permanezca el desempeño anémico endémico que se ha venido dando en los últimos siete años, con un inicio cercano a cero, con cierta tendencia a mejorar en la segunda mitad del año. Prevemos un crecimiento del PIB del 1.0% anual.

2. Déficit fiscal: La meta de déficit aprobado por el Congreso requiere de un incremento del 5% en términos reales en la captación de impuestos, y un férreo control del gasto discrecional con muy fuertes presiones en varios frentes como en Salud, Seguridad, en el retraso del pago a proveedores de Pemex y la reestructuración del pasivo financiero. Estimamos un déficit fiscal del 4.5% del PIB. La relación de la deuda pública al PIB alcanzará 55%.

3. Empleo: La tasa de desempleo inicia en un nivel del 2.9% sobre la Población Económicamente Activa, en donde la informalidad seguirá ganando terreno para superar el 57% de la misma. Estimamos una creación de 450 mil plazas nuevas en el sector formal.

4. Inflación: Las presiones inflacionarias van a aflorar en el primer trimestre del año, como resultado de incrementos en los precios de los perecederos, y la inflación de costos generada por la implantación de aranceles y por el alza artificial de los salarios. Estimamos una inflación que alcanzará mas de 4.8% anual al cierre del primer trimestre para luego descender lentamente hacia un 3.7% para el cierre del año.

5. Política monetaria: El Banco de México seguirá reduciendo gradualmente su tasa de referencia, estimando un piso del 6.00%.

6. Balanza comercial: La política proteccionista del presidente Trump ha impactado particularmente en la industria automotriz, sin embargo se ha visto al sector manufacturero no automotriz menos afectado. Las exportaciones manufactureras no automotrices y el campo pueden seguir creciendo. Esperamos un superávit comercial de 10 mil millones de dólares.

7. Remesas: Prevemos una reducción del 2% en el flujo, para acumular en el año podría ascender a 60 mil millones de dólares.

8. Inversión Fija Bruta: La tendencia de contracción va a prevalecer ante los factores que han afectado el clima de confianza de los agentes económicos. Prevemos una contracción adicional del 3% real anual.

9. Reservas Internacionales: Han llegado a un importe de 250 mil millones de dólares. Prevemos un nivel de cierre de 258 mil millones de dólares.

10. Mercados Financieros: El dólar seguirá debilitándose ante la gran mayoría de las divisas. Esto implica que el tipo de cambio permanecerá bajo a excepción de los periodos en los que eventos previsibles como la negociación del T-MEC o eventos imprevistos generen volatilidad. El mercado accionario mexicano puede mantener su tendencia alcista. Pronosticamos un índice cerrando en alrededor de 73 mil puntos.