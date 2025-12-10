Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México: Estas son todas las fechas y horarios de los partidos en la capital

El Estadio Ciudad de México (Azteca/Banorte) no sólo será sede de la inauguración sino que albergará 5 partidos en total del Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El Estadio Banorte —llamado oficialmente ‘Ciudad de México’ durante el próximo Mundial 2026— será uno de los escenarios protagónicos en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pues no sólo contará con el partido inaugural.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos del Mundial 2026 distribuidos entre la fase de grupos, los dieciseisavos de final y los octavos de final, según el calendario de la FIFA. Conoce todos los detalles a continuación.

Partidos de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México

La capital mexicana recibirá tres encuentros de la fase de grupos, dos de ellos, partidos México en el Mundial 2026. Estas son las fechas y los detalles confirmados:

México vs. Sudáfrica — 11 de junio, 13:00 h

— 11 de junio, 13:00 h Uzbekistán vs. Colombia — 17 de junio, 20:00 h

— 17 de junio, 20:00 h Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. México — 24 de junio, 21:00 h

México está en el Grupo A del Mundial 2026 con Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo europeo por definir (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock) (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Dieciseisavos de final: el duelo del 30 de junio

El recinto capitalino albergará el Partido 79, donde el líder del Grupo A —donde está México— enfrentará a uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Partido 79 — 30 de junio, 20:00 h

Octavos de final: el último partido del Mundial 2026 en CDMX

El Estadio Ciudad de México también recibirá un duelo clave rumbo a los cuartos: el ganador del Partido 79 (el de 16avos jugado en este misma sede) frente al ganador del Partido 80 (ganador del líder del Grupo L vs. un tercer lugar).

Partido 92 — 5 de julio, 20:00 h

El Estadio Azteca recibirá cinco partidos del Mundial 2026, incluyendo la inauguración entre México y Sudáfrica (Fotoarte El Financiero). (Fotoarte El Financiero)

¿Qué otros partidos se jugarán en México?

No sólo la capital será parte de la fiesta, sino que Monterrey y Guadalajara también serán sedes del Mundial 2026. En total, México tendrá 13 partidos, de los cuales 4 son para la ‘Sultana del Norte’ y 4 para la ‘Perla Tapatía’.

Partidos en Monterrey durante el Mundial 2026

El Estadio Monterrey (BBVA) recibirá tres partidos de la fase de grupos y uno más de dieciseisavos, con selecciones de alto perfil y cruces clave para definir posiciones dentro de sus sectores.

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez — 14 de junio, 20:00 h — Grupo F

— 14 de junio, 20:00 h — Grupo F Túnez vs. Japón — 19 de junio, 22:00 h — Grupo F

— 19 de junio, 22:00 h — Grupo F Ecuador vs. Curazao — 20 de junio, 22:00 h — Grupo E

— 20 de junio, 22:00 h — Grupo E Partido 75 — 29 de junio — 1º Grupo F vs. 2º Grupo C

Estos duelos conforman la participación completa del estadio regio durante el Mundial 2026, cuyo calendario le negó la llegada de equipos de gran calibre como Países Bajos o Portugal.

Partidos en Guadalajara para el Mundial 2026

El Estadio Guadalajara será sede de cuatro encuentros de fase de grupos, incluido un duelo de México y partidos que involucran selecciones europeas, asiáticas y sudamericanas.

República de Corea vs. Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda — 11 de junio, 20:00 h — Grupo A

— 11 de junio, 20:00 h — Grupo A México vs. República de Corea — 18 de junio, 19:00 h — Grupo A

— 18 de junio, 19:00 h — Grupo A Colombia vs. RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia — 23 de junio, 20:00 h — Grupo K

— 23 de junio, 20:00 h — Grupo K Uruguay vs. España — 26 de junio, 18:00 h — Grupo H

Con estos cuatro encuentros, la ciudad completa su calendario como sede mundialista, destacando el Uruguay vs. España no sólo como el mejor partido —en cuanto a atractivo para la afición— que se juega en suelo mexicano, sino uno de los más llamativos en toda la fase de grupos.