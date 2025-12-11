Carry Trade para ‘salvar’ al peso mexicano: ¿Qué es y cómo ayuda a que baje el precio del dólar?

El peso mexicano se ha fortalecido gracias al Carry Trade, aunque el margen de mejora es poco.

El Carry Trade hizo más fuerte al peso en días recientes y lo colocó en 18 unidades por dólar, una apreciación del 0.81 por ciento para este jueves 11 de diciembre, pero, ¿por qué?

El peso mexicano alcanzó una nueva mejor marca este año al llevar el precio del dólar a 18.03 pesos al cierre de la sesión de este jueves, y aunque hay optimismo de que la moneda nacional cierre el año por debajo de las 18.9 unidades por dólar que pronosticó Hacienda en el Paquete Económico 2026, expertos aseguran que el impulso del Carry Trade no durará mucho.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, explicó que el margen para que el peso continúe con su apreciación frente al dólar “es limitado”, ya que está cerca de entrar a un nivel de “sobrecompra”.

Además, la especialista explicó que la moneda mexicana puede enfrentarse a una corrección a la alza, especialmente si el mercado aprovecha un nivel de la moneda no visto desde el 22 de julio del año pasado, cuando tras las elecciones en México, Morena ganó la mayoría calificada en el Congreso y provocó incertidumbre con la eliminación de los organismos autónomos y la reforma al Poder Judicial.

Pero, ¿qué es el Carry Trade y cómo puedes entender lo que pasa con el peso mexicano? A continuación algunas claves sobre el tema.

La estrategia del Carry Trade: Así funciona

Conocida como la ‘bicicleta financiera’, el Carry Trade es una estrategia de inversión de las más utilizadas en el mercado global y que afecta al peso mexicano frente al dólar.

Según la plataforma de Investing, el Carry Trade “consiste en tomar préstamos con una moneda con tasa de interés baja e invertir esos recursos en activos denominados en monedas con tasas de interés más altas.”

La diferencia entre las tasas representa el beneficio potencial de la operación.

Esta operación ayuda a generar flujo de caja positivo para los inversionistas, aprovechar tendencias microeconómicas, diversificar carteras y ofrecer retornos atractivos.

Un ejemplo práctico entre el dólar estadounidense y el peso mexicano sería de la siguiente forma:

Un inversionista toma un préstamo de 10 millones de dólares con una tasa de interés de entre 3.50 y 3.75 por ciento en Estados Unidos. Esos 10 millones de dólares los convierte a pesos de México, donde la tasa de interés es del 7.25 por ciento a corte de noviembre. El monto obtenido por los 10 millones de dólares es de 180 millones 300 mil 100 pesos. Los 180 millones 300 mil 100 pesos los invierte en bonos mexicanos como los Cetes, donde le dan una tasa anual del 7.65 por ciento a corte del 9 de diciembre. La diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos son de casi 4 por ciento, y eso es el Carry Trade que ganaría el inversionista. Al finalizar el año, el inversionista obtendría 194 millones 93 mil 57.65 pesos de su inversión en México, es decir, casi 14 millones de pesos de ganancia. De esos casi 14 millones de pesos, se descontaría únicamente el porcentaje del 3.50 o 3.75 por ciento de interés que debería devolver una vez que termine su préstamo en Estados Unidos.

Si bien es un ejemplo marginal de lo que es el Carry Trade, este fenómeno significó el 78 por ciento de las transacciones en México durante el año pasado, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El Carry Trade es una medida popular especialmente en yenes, ya que en Japón las tasas de interés son del 0.5 por ciento, y que los inversionistas aprovechan para solicitar préstamos y así invertir en países con tasas de interés más altas.