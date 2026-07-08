Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, es trasladado a Morelos: Espera audiencia por acusación de violencia

Víctor Rodríguez fue acusado por violencia familiar ante la Fiscalía de la CDMX.

Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, fue ingresado al Penal de Atlacholoaya, Morelos, la noche del martes 7 de julio tras ser detenido en la Ciudad de México.

Se espera que este miércoles 8 de julio se realice la audiencia inicial, luego de que Víctor Rodríguez fuera acusado por golpear a su pareja, la académica María Felicia Jiménez.

Aún sin cargos definidos, el exdirector de Pemex es señalado por violencia familiar, luego de que se diera a conocer públicamente un video en el que agrede a su pareja frente a su hijo menor de edad, esto el pasado 15 de marzo.

¿Cómo fue la detención y el traslado de Víctor Rodríguez?

La detención de Víctor Rodríguez ocurrió en la colonia Narvarte, cerca de las 17:32 horas del martes 7 de julio, al sur de la Ciudad de México.

Una vez que le leyeron la orden de aprehensión, el exfuncionario fue esposado, para que posteriormente las oficiales de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX lo ingresaran al Ministerio Público Común.

Horas más tarde se cumplimentó su traslado a Morelos, estado que lleva las primeras acusaciones en contra de Víctor Rodríguez tras agredir a María Felicia Jiménez.

En la audiencia se le informará formalmente de los cargos en su contra y se definirá si es vinculado a proceso, así como las medidas cautelares que deberá cumplir.

Ambas fiscalías (CDMX y Morelos) reiteraron su compromiso de investigar los delitos de violencia de género con perspectiva de derecho y rigor legal, recordando que ninguna persona se encuentra por encima de la ley.

De acuerdo con la académica María Felicia Jiménez, las agresiones de Víctor Rodríguez comenzaron desde 2022, y aunque anteriormente denunció los hechos, incluso fue intimidada por el exdirector de Pemex, quien le decía que era su palabra contra la de él.

Además, a finales de junio pasado informó que presentó una denuncia contra Víctor Rodríguez por violencia familiar, en relación con los videos difundidos en redes sociales donde se muestra la agresión.

Con información de Teorodo Rentería.