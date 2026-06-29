Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 29 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la supuesta colaboración de integrantes de Morena con Estados Unidos, según el diario estadounidense The New York Times.
De acuerdo con NYT, gobernadores y legisladores de Morena colaboran con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros políticos.
Además, se prevé que Sheinbaum también hable sobre las acusaciones en contra de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por agredir a su esposa.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 29 de junio?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de la gasolina y diésel.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum contó cómo fue la reunión con el rey Felipe VI y dijo que insistió en la importancia de una solicitud de perdón a los pueblos originarios de México por la Conquista.
- Sheinbaum evitó opinar sobre la declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República y actual embajador de México en Reino Unido.
- La mandataria minimizó los señalamientos de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, sobre que el crimen organizado controla la frontera.
- En temas deportivos y del Mundial, felicitó a Katia Itzel García, la primera árbitra en dirigir un partido del Mundial, luego de convertirse en la árbitra central del encuentro entre Túnez y Países Bajos.
- Claudia Curiel, secretaria de Cultura, aseguró que la fiesta organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec no violó ninguna ley, ya que se trató de un evento de “diplomacia cultural”.
- En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum felicitó a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, luego que Iván Cepeda reconociera el triunfo de su contrincante.