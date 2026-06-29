Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 29 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la supuesta colaboración de integrantes de Morena con Estados Unidos, según el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con NYT, gobernadores y legisladores de Morena colaboran con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros políticos.

Además, se prevé que Sheinbaum también hable sobre las acusaciones en contra de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por agredir a su esposa.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 29 de junio?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de la gasolina y diésel.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’