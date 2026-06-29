Ifigenia Martínez, símbolo de la UNAM y las nuevas generaciones

Hace unos días, el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, así como la directora de la Facultad de Economía, la maestra Lorena Rodríguez León, y Dionisio Meade, presidente de la Fundación UNAM, entre otros destacados docentes, encabezaron la entrega de los galardones de la primera edición de “El Premio Fundación Ifigenia Martínez, Facultad de Economía-FUNAM”.

El galardón reconoce a investigadores, docentes y alumnos destacados en las materias de distribución del ingreso y desarrollo económico.

La maestra Ifigenia fue una destacada economista egresada de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM en 1946, y maestra por la Universidad de Harvard en 1949. Fue la primera directora de la Facultad de Economía y se especializó durante la mayor parte de su vida en las políticas fiscal y pública.

Se premiaron trabajos de investigación de alumnos destacados, en torno a las aportaciones de la maestra Martínez. Se destacó a la ciencia económica como una herramienta indispensable para reducir las desigualdades, ampliar los derechos fundamentales y diseñar un porvenir sostenible y socialmente justo. Se unió sólidamente la academia con el bienestar social de la población.

El certamen reconoció la excelencia de estudiantes, mediante ensayos, investigaciones y trabajos audiovisuales. Abordaron temas cruciales como la progresividad tributaria, tema que la maestra Ifigenia tuvo presente toda su vida, al igual que la redistribución del ingreso y la inserción laboral femenina.

Autoridades y profesores coincidieron en que este estímulo busca impulsar a las nuevas generaciones a aplicar su conocimiento e integridad intelectual para reconocer el trabajo de los jóvenes economistas.

La maestra Ifigenia, al igual que otros profesores, como José Luis Ceceña Gámez, dedicaron su vida y talento para que tengamos un país con mejores condiciones de vida para la población. Honraron los valores de equidad que guiaron las enseñanzas de éstos. Agregaría, entre otros, a Enrique Semo y Carlos Tello.

En lo personal, tuve la oportunidad de haber coincidido muchas veces en reuniones de trabajo con la maestra Martínez y con muchos amigos y mexicanos distinguidos.

La maestra Ifigenia, con quien trabajé y conversé sobre el tema fiscal, cuestionó, entre otras cosas, la necesidad de revisar la política fiscal y la importancia de que el IVA es un impuesto regresivo para las clases medias y de menores ingresos. La maestra hizo muchas propuestas a lo largo de su trayectoria con respecto a estos temas.

Este galardón reafirmó el compromiso universitario de generar conocimiento especializado que dialogue estrechamente con las necesidades colectivas de la sociedad.

En un ambiente de profunda emoción y alegría, las goyas universitarias resonaron con fuerza días después, durante la ceremonia de entrega de diplomas a los 350 integrantes de la Generación 2022-2026 de la propia Facultad de Economía.

Este acto fue presidido por la directora de la Facultad, la maestra Lorena Rodríguez León, acompañada por funcionarios universitarios y profesores de la escuela. Celebraron la culminación de esta etapa, alcanzada con esfuerzo y dedicación, y manifestaron su voluntad de seguir enalteciendo a la Facultad y a la UNAM.

El legado de la maestra está más vivo que nunca para quienes fuimos sus alumnos. Para quienes, como yo, junto con Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el maestro Alejandro Encinas Rodríguez, tuvimos la oportunidad de reunirnos periódicamente con ella para pensar cómo podíamos servir mejor a México.

Corolario: Es fundamental leer la obra de la maestra en las nuevas generaciones de la Facultad de Economía de la UNAM. En el Colegio Nacional de Economistas contamos con testimonios integrales de sus trabajos, que pueden aportar al análisis de la economía de nuestro país.