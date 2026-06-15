El Estado, el mercado y la política fiscal

¿Cuál es la función que debe desempeñar el Estado en la economía?

De ello dependen el ámbito del sector público, la extensión y estructura del gasto corriente, de la inversión pública y de sus fuentes de financiamiento.

Si bien parece haber consenso en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal integral, hay que precisar siempre cuáles son las funciones que le corresponden al gobierno federal y cuáles a estados y municipios.

Por eso vale la pena mencionar el texto que escribió la maestra Ifigenia Martínez sobre las finanzas públicas, el desarrollo con justicia social y la distribución del ingreso en México. Y que compartimos en la revista publicada por el Colegio Nacional de Economistas hace algunos años.

En su análisis, la maestra decía que, a pesar de tener una política de desarrollo diseñada de manera democrática, no contábamos con un modelo de desarrollo con equidad social; recordemos que prácticamente desaparecieron las empresas públicas.

En su texto, la maestra Martínez exigía la acción de un Estado democrático y una economía política de instituciones públicas responsables.

Asimismo, proponía la inversión pública en proyectos de desarrollo regional, generadora de empleos y, sobre todo, con un Plan de Desarrollo.

Mencionaba también que “la inversión privada se fortalecería y contribuiría a la generación de empleos productivos”.

Otro tema fundamental que abordó fue el fortalecimiento del salario real y un crecimiento del empleo en las entidades federativas.

Ifigenia Martínez, clave en la política y la economía de México, conocida por su profundo compromiso con la justicia social y la igualdad, siempre insistió en la necesidad de una reforma fiscal integral y la simplificación de la administración tributaria, y destacaba un papel importante para el ISR y para fortalecer la fuerza recaudatoria de estados y municipios sin afectar a los contribuyentes, considerando las diferencias que existen entre las entidades federativas.

La reconocida economista, que también ocupó el cargo como presidenta de la Cámara de Diputados, planteaba en su análisis la necesidad de realizar una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal. Iniciativa que también propuso el Colegio Nacional de Economistas, el cual siempre tuvo un profundo cariño y respeto por los análisis de la maestra Martínez, quien fue la primera mujer en obtener una maestría en Economía en Harvard y cofundadora de CEPAL.

Solo como acotamiento, hace algunas semanas se mencionó que México enfrenta una realidad compleja, con una severa restricción del gasto y una caída de la inversión, lo cual tenemos que revertir para lograr finanzas sanas, temas que más adelante revisaré con mayor tiempo y cuidado.

Es relevante señalar que hace unos años el término de la recaudación federal respecto del Producto Interno Bruto descendió del veinticinco por ciento al once por ciento, una cuestión delicada.

Con el tiempo, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llegó la convocatoria a una nueva Convención Nacional Fiscal —tema que comentaré en otra oportunidad, ya que sería sano repetirla—, así como la necesidad de incrementar la inversión pública productiva y, en palabras de la maestra Ifigenia, el incremento deliberado de los salarios reales, no como un aumento de costo, sino como un elemento que fortaleciera la demanda y el mercado interno.

Como posdata, es necesario señalar que la forma de gobierno en nuestro país tiene su vertiente fiscal, siendo esta su espina dorsal.

La base de nuestro sistema ha sido y es la Ley de Coordinación Fiscal entre los tres órdenes de gobierno, la cual descansa en instituciones consolidadas.