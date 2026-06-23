Declaración patrimonial de Gertz Manero: ¿Qué propiedades tiene el exfiscal de la FGR?

El exfiscal Alejandro Gertz Manero publicó su declaración patrimonial, al estar obligado a hacerlo ahora que se ha convertido en el actual embajador del país en Reino Unido tras su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), dejando su cargo dos años antes.

La información sobre el patrimonio de Getz Manero, avanzada por varios medios de comunicación mexicanos, fue desvelada por el propio funcionario al subir la declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta Declaranet, como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En su cargo como fiscal general, Gerz Manero se negó a hacer públicos estos datos, pero ahora estaba obligado por la normativa vigente de la Cancillería mexicana.

Declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero, embajador en Reino Unido. (Declaranet)

¿Qué propiedades son de Gertz Manero?

Gertz Manero tiene un patrimonio de más de trece inmuebles -diez casas, un departamento, un terrero y un edificio entero-, así como una colección de joyas por valor de un millón de dólares, según consta en su declaración patrimonial revelada este martes.

Asimismo, también posee siete vehículos, entre ellos dos Rolls Royce; obras de arte que alcanzan los 450.000 dólares, y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

Entre los bienes declarados, destacan varias casas que heredó a lo largo de su vida (de 200 a más de 1.000 metros cuadrados), un edificio entero también heredado o una propiedad en Estados Unidos de más de un millón de dólares.

Además, hace más de una década compró un inmueble de 233 metros cuadrados en el barrio madrileño Los Jerónimos, uno de los más caros y exclusivos de la capital de España.

En esta declaración pública aparecen bienes que el exfiscal general tiene en exclusividad, y no los que puede compartir con otras personas.

Gertz Manero fue nombrado como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en noviembre de 2025, durante el sexenio de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz renunció al cargo en la FGR para ser nombrado embajador de México en Reino Unido.

El funcionario tuvo una gestión polémica en la FGR, entre acusaciones por la falta de resultados en la procuración de justicia, sus largas ausencias de la escena púbica y su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero destacan una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoztinapa.